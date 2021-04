Cote d'Ivoire: Lutte contre l'insalubrité - L'Anaged sensibilise les voyageurs dans les gares routières

En prélude à la fête de pâques, l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged) était ce vendredi 2 avril, dans les gares routières de la compagnie de transport Utb, à Adjamé, pour sensibiliser les voyageurs à la gestion des déchets.

Cette campagne vise à contribuer à la propreté des gares routières, des voies publiques et surtout à amener les populations au respect des écogestes qui consistent à mettre les déchets dans les poubelles, des sacs poubelles ou des corbeilles. Elle va se dérouler en deux phases. Ainsi, la première phase a démarré depuis le jeudi 1er et prendra fin, le dimanche 4 avril.

Quant à la seconde phase, elle se déroulera, du jeudi 8 au dimanche 11 avril. Cette campagne va s'étendre à toutes les gares routières.

Pour la mise en œuvre de ce projet, le directeur de la communication et des relations extérieures, Alain Roger Akichi, qui conduit l'opération est épaulé par trois Ong, à savoir My own business, Let's do it et Asma. « L'objectif principal est d'inculquer aux conducteurs, aux voyageurs, aux commerçants, aux populations et aux chefs de gares routières les bons gestes et les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets », a expliqué Alain Roger Akichi.

Pour lui, étant donné que cette période de fête, il est nécessaire de rappeler à l'ensemble des chefs de gares, des voyageurs et les populations que la gestion de leur cadre de vie est non seulement l'affaire de tous mais elle est aussi individuelle. « Nous disons donc aux voyageurs qu'un déchet a sa place dans une poubelle et non dans la rue », a-t-il poursuivi.

Selon lui, la gestion des déchets doit être un réflexe pour les voyageurs et l'ensemble des populations ivoiriennes. C'est donc ce message que nous véhiculons », a conclu Alain Roger Akichi.

Koffi Michel, chef d'agence à Utb à Adjamé-Abidjan, a remercié l'Anaged pour ce geste écocitoyen. « Cela fait plus de trois ans que l'Anaged nous assiste chaque fois qu'il y a de l'affluence dans nos gares », a-t-il justifié, promettant de relayer l'information auprès des usagers des cars bien avant la montée.

L'Anaged et ses éléments ont procédé à la sensibilisation des voyageurs à bord des différents cars et ceux en attente. Elle a également offert plusieurs matériels de salubrité à la compagnie de transport Utb. En outre, des bacs à ordures ont été disposés dans les cars et dans les salles d'attente des gares.