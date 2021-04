Maroc: Marché solidaire de Casablanca - Le refuge des coopératives

Casablanca — La voix sûre et les yeux brillant de détermination, Mme Sfia Imanoutrasse, originaire de Taznakht, fait l'éloge avec éloquence des tapis de cette région tissés par des femmes de Ouarzazate et commercialisés au marché solidaire de Casablanca mis en place par la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

Mme Imanoutrasse, présidente de "la coopérative féminine d'Iznaguen des tapis authentiques", évoque avec grande fierté le travail colossal et minutieux accompli par les femmes rurales des communes de Serwa, Wiselsat, Khzama, Iznaguen et Taznakht (province de Ouarzazate/région de Draa Tafilelt).

Dans un entretien à la MAP, elle a exprimé sa satisfaction de pouvoir exposer directement les produits au marché solidaire sans avoir à passer par les "Chenakas" (intermédiaires).

"Grâce au marché solidaire, nous sommes mieux payés, car les recettes sont entièrement versées aux coopératives tous les 1er et 16 de chaque mois, explique-t-elle, soulignant que ces recettes ont permis aux femmes membres de coopératives d'avoir un revenu régulier et subvenir aux besoins de leurs familles.

Ce marché est un outil primordial dans la commercialisation des produits de terroir de plusieurs coopératives et la promotion des conditions des femmes qui souffraient de l'exploitation aveugle des intermédiaires, insiste-t-elle.

Elle a également souligné que la région dont elle est originaire compte près de 22.000 tisseuses qui sont devenues autonomes grâce aux ventes réalisées au niveau du marché solidaire.

Dans ce marché, ce sont plus de 350 coopératives représentant les 12 régions du Royaume qui y sont représentées, toutes activités confondus. On y trouve tous les produits de terroir: miel, produits cosmétiques, produits alimentaires, textile, meubles et articles en bois, outre les ustensiles de cuisine.

De Ouarzazate à Guercif en passant par Fès, Zagora, Beni Mellal et Marrakech, le marché solidaire est un carrefour de toutes les coopératives agréées par l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA).

Dans le même sillage, Al Mahjoub Montassir, président de la coopérative "Alitkane pour l'artisanat", a fait savoir que le marché solidaire constitue un soutien de taille pour les coopératives. "C'est dans cet espace que nous écoulons notre marchandise, particulièrement le Zellije traditionnel, la poterie et Tadelakt", lance fièrement cet artisan.

"Nous sommes 45 artisans à travailler au sein de cette association", a ajouté M. Mountassir, soulignant que durant cette période de crise, les familles ont pu maintenir leur niveau de vie grâce au soutien du marché solidaire, qui commercialise les produits gratuitement pour le compte des coopératives et les fait profiter de la totalité des gains.

Saluant les efforts consentis par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, il a souligné le rôle des coopératives dans le développement des régions, notamment les zones éloignées et montagnardes, mettant l'accent sur l'accompagnement de la Fondation en matière de formation.

Le directeur du marché solidaire, Abderrahim Elkhadir a de son côté indiqué que cet établissement, inauguré par SM le Roi Mohammed VI, le 15 mars 2017, fête ses 4 ans d'existence, rappelant que cette expérience a été réalisée par la Fondation en faveur des coopératives nationales pour les accompagner et les aider à être indépendantes vis-à-vis des intermédiaires.

"Nous enregistrons des résultats encourageants par rapport aux objectifs fixés, des objectifs socio-économiques liés à la valorisation des produits locaux et à l'amélioration des conditions de vie des membres des coopératives à travers un accès direct au marché et à un revenu pérenne", assure-t-il.

Selon des indicateurs de performance, le marché a atteint son autonomie financière en 2018, plus de 350 (151 en 2017) coopératives sont référencées et plus de 8800 produits (2250 en 2017) sont actuellement proposés, avec quelque 688 544 visiteurs en 2020.

Les actions d'accompagnement pour la mise à niveau des coopératives menées par la Fondation ont bénéficié à 20 coopératives qui ont obtenu l'agrément ONSSA et 138 autres qui ont suivi des formations. Mais plus encore, ces actions ont donné lieu à un programme plus large et plus important créé en 2020 en partenariat avec les Régions, et qui vise l'appui et l'accompagnement des coopératives.

La 1ère tranche de ce programme a été mise en œuvre pour la période 2020-2021, avec une enveloppe budgétaire de 50,5 millions de dirhams qui bénéficiera à 76 coopératives issues de 3 régions: Beni Mellal-Khénifra, Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat.

Le chiffre d'affaires réalisé sur ces 4 années dépasse les 150 millions de dirhams et les recettes sont directement reversées aux coopératives de manière régulière.