Afrique: Coopération ivoiro-japonaise - L'Ong Solidarité Japon-Côte d'Ivoire officiellement présentée au public

L'Ong Solidarité Japon-Côte d'Ivoire dont l'objectif est de favoriser des échanges culturels entre les deux pays, a été officiellement présentée le 1er avril 2021, par son président Sako Lanciné. C'était au cours d'une conférence de presse au siège de ladite Ong, sis à Abidjan Cocody les II-Plateaux.

Sako Lanciné a dévoilé les raisons de la création de cette organisation. A savoir, la place du Japon dans le monde par sa culture, sa sociologie et son développement à plusieurs niveaux qui font de lui un bon exemple à côtoyer et à copier.

« A travers cette Ong, nous allons faire la promotion de la Côte d'Ivoire au Japon et vice versa pour donner la possibilité aux personnes qui souhaitent se rendre au Japon dans le cadre des études ou des affaires, à travers la création de forums, de séminaires qui va permettre aux entreprises ivoiriennes d'échanger avec celles du Japon tout en permettant un transfert de technologies pour le bien des deux pays », a-t-il précisé.

Poursuivant, le président de l'Ong Solidarité Japon-Côte d'Ivoire a indiqué que des cours en japonais seront dispensés aux populations.

Quant aux objectifs, l'Ong veut organiser des conférences sur les échanges entre les deux pays ; promouvoir auprès des populations africaines la langue et la culture japonaises ; promouvoir l'éducation des enfants africains à travers une coopération pour le renforcement des capacités humaines et les soutiens matériels et financiers, et soutenir les activités agricoles en vue de développer l'agriculture ivoirienne.

Abondant dans le même sens, le vice-président Oswald Kouamé a indiqué que la création de cette Ong favorisera un échange culturel entre les peuples ivoirien et japonais via la mise sur pied d'une grande foire ivoiro-japonaise. Tout en permettant à la Côte d'Ivoire de gagner en richesses à tous les niveaux. Et d'ajouter qu'un festival sera organisé sur le sol ivoirien avec la participation de plusieurs artistes japonais.

Pour mener donc à bien ces objectifs, l'Ong Solidarité Japon-Côte d'Ivoire a mis en place sept commissions spéciales. À savoir, la commission chargée de conseiller et d'orienter le bureau exécutif de l'Ong ; la commission chargée de la pédagogie ; la commission chargée de la culture et des relations extérieures ; la commission chargée de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, et des nouvelles technologies ; la commission chargée du tourisme, des innovations, des arts et cuisines ; la commission chargée de l'éducation et du sport, et la commission chargée de la communication et des conférences.