Mauritanie: Algérie-Mauritanie - Etroites relations et grandes opportunités de coopération

Nouakchott — Les relations entre l'Algérie et la Mauritanie sont marquées par une grande convergence de vues et une volonté politique commune de renforcer la coopération économique en tenant compte de l'aspect humain à travers le soutien au rapprochement entre les deux peuples frères.

Les relations bilatérales ont été renforcées davantage à l'occasion de la visite du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Bledjoud, jeudi à Nouakchott, notamment par la création d'une commission bilatérale frontalière devant consolider les opportunités d'investissement, réaliser des projets de partenariat dans les secteurs de priorité au niveau des zones frontalières et promouvoir les échanges économiques, commerciaux, culturels et sportifs en sus du désenclavement des populations des régions frontalières.

Ladite commission œuvre également à l'organisation et à la facilitation du déplacement des personnes et des biens ainsi que la promotion de la coopération douanière, le développement et l'encouragement de la coopération décentralisée et la sécurisation des frontières communes outre la lutte conte la criminalité organisée transfrontalière et la migration clandestine.

La part des produits algériens dans le total des importations mauritaniennes des pays africains a atteint 20 %, faisant de l'Algérie l'un des principaux fournisseurs de la Mauritanie, selon les données avancées récemment par le directeur général du Commerce extérieur au ministère du Commerce, Khaled Bouchlaghem.

Les exportations de l'Algérie vers la Mauritanie ont enregistré une hausse de 100 % durant le troisième trimestre 2020 (juillet à septembre) par rapport à la même période de 2019, atteignant près de 9 millions USD. Les chiffres de 2021 poursuivront leur tendance haussière suite à l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), introduisant la libéralisation progressive des tarifs douaniers et la réduction des barrières non tarifaires.

La base logistique de Tindouf inaugurée en 2019 contribuera davantage au développement des échanges commerciaux entre les deux pays, soutenant ainsi le programme du Gouvernement visant à renforcer les relations commerciales avec la Mauritanie ainsi qu'avec les pays de l'Afrique de l'Ouest.

Par ailleurs, selon les chiffres de l'Office National de la Statistique de Mauritanie, les exportations algériennes vers ce pays, "qui ne dépassaient pas au mieux les deux (02) millions de dollars pendant une longue période, ont notablement progressé".

Selon les plus récentes statistiques, l'Algérie a, pendant longtemps, été le 2eme fournisseur africain de la Mauritanie.

De grands groupes algériens tels que Télécom Algérie, Saidal, Maghreb Pipe Industries pourraient opter pour une installation en Mauritanie durant l'année 2021 misant sur leur potentiel industriel et commercial et sur le projet, en cours, de bitumage de l'axe routier Tindouf-Zouerate.

Le poste frontalier Mustapha Benboulaid constitue un passage important pour les produits algériens vers la Mauritanie en dépit de l'état des routes non bitumées.

En 2020, plus de 12 vols ont été programmés pour l'exportation de produits agricole en faveur des importateurs mauritaniens.

Conduite par le directeur général de l'institut de santé publique, de la directrice de pharmacie, le vice-directeur du service des Ressources humaines et du directeur de la formation au ministère de la Santé, outre des experts du groupe Saïdal, la première mission était composée d'anesthésistes, de réanimateurs et de techniciens de santé à l'effet d'assister le ministère de la Santé mauritanien à créer une unité pharmaceutique centrale de distribution des médicaments.

La deuxième mission médicale composée des mêmes spécialistes avait été conduite par le ministre de la Santé, de la population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et du ministre délégué chargé de la réforme hospitalière, Smaïl Mesbah. La délégation ministérielle avait été accueillie par le ministre mauritanien de la Santé, Nedhirou Ould Hamed.

Cette visite avait constitué une occasion propice pour les délégations des deux pays de définir les moyens de coopération dans le domaine de la Santé.

Pour sa part, M. Benbouzid a exprimé la disponibilité des autorités algériennes d'apporter leur soutien à ce pays frère dans le domaine de la santé et d'étendre la coopération sur les moyen et long termes.

La délégation algérienne avait été également accueillie par le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal.

Lors de l'audience, les deux responsables ont annoncé la signature prochaine d'une convention de coopération dans le domaine de la santé.