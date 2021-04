Cote d'Ivoire: Droit et sécurité maritime - La 4e promotion de Master 2 DSAMO a reçu ses diplômes

La cérémonie de remise de diplôme a eu lieu le 1er avril 2021, à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, à Yopougon.

Après deux ans de formation, les étudiants de la 4e promotion du Master 2 en Droit et Sécurité des activités maritimes et océanique (Dsamo) ont été récompensés, le jeudi 1er avril.

Ils ont reçu leurs diplômes de fin de formation, au cours d'une cérémonie, à l'Académie régionale des sciences et technique de la mer (Arstm), en présence de plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et académiques, au rang desquelles, le directeur de cabinet, Benjamin Soro Daufanguy, représentant le ministre en charge des Affaires maritimes, l'Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean Christophe Belliard, le secrétaire permanent de l'Action de l'Etat en mer, Fofana Abroulaye et le directeur général de l'Arstm, colonel Karim Coulibaly.

Au nombre de 11, ces étudiants sont issus de cinq Etats maritimes d'Afrique, à savoir le Bénin, le Togo, la République démocratique du Congo, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Initiée par l'Arstm et l'Ismi, en partenariat avec l'Université de Nantes (en France), cette formation a pour objectif de permettre aux cadres du secteur maritime de maîtriser les règles juridiques applicables aux espaces maritimes, au littoral, à l'environnement marin ainsi qu'aux activités maritimes. Mais aussi d'inculquer les rudiments d'analyse et de résolution des problèmes juridiques liés au monde maritime.

A la cérémonie d'ouverture, le représentant du ministre Philippe Legré a félicité et encouragé les initiateurs de ce Master pour cette initiative qui permet de renforcer la lutte contre l'insécurité maritime. Il a également félicité les récipiendaires pour leur courage et leur détermination. « Ces parchemins, loin d'être des objets de décoration, vous ouvrent la voie à des opportunités. Pour enrichir votre carrière, vous devez cultiver certaines vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. Il vous faut, ainsi faire preuve de discipline, de rigueur, d'intégrité, mais aussi et surtout d'humilité », a-t-il recommandé.

Le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'Action de l'Etat en mer, Fofana Abroulaye, s'est réjoui de l'aboutissement de ce projet de formation qui vient renforcer le bilan « impressionnant de l'Ismi.»

Le directeur de l'Arstm, colonel Karim Coulibaly, a, dans le même sens, indiqué que ce Master s'inscrit dans le cadre du programme de l'Université numérique de l'Université de Nantes qui a bien voulu partager avec l'Arstm, son expérience dans le cadre de l'éducation à distance. « Je saisis l'occasion pour remercier l'Université de Nantes, son président ainsi que toute son équipe administrative et pédagogique », a-t-il lancé.

Il a également adressé ses félicitations aux nouveaux diplômés. « Mettez à profit les connaissances acquises dans vos administrations respectives et au-delà, au service du développement de l'Action de l'Etat en Mer dans notre région en constituant des réseaux de compétences. Nous avons fait notre part, à vous de faire la vôtre avec les acquis de la formation, en faisant du Golfe de Guinée, un havre de paix et de sûreté », a-t-il insisté.