Cote d'Ivoire: CEDEAO / Fin de mission en Côte d'Ivoire de l'ambassadeur Carlos Mbaye - Albert Flindé salue le «leadership d'un homme d'exception»

Après cinq ans de service, l'Ambassadeur Babacar Carlos Mbaye a quitté le 31 mars, ses fonctions à la tête de la Représentation résidente de la Cedeao en Côte d'Ivoire.

Le 31 mars 2021 a marqué la fin de la mission de l'Ambassadeur Babacar Carlos Mbaye à la tête de la Représentation résidente de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) en Côte d'Ivoire. En poste depuis le 1er avril 2016, le diplomate Sénégalais quitte Abidjan après 5 années de service. Babacar Carlos Mbaya a été honoré le 1er avril par ses collaborateurs qui ont organisé une cérémonie d'au revoir dans les locaux de la représentation résidente, à Cocody.

La cérémonie s'est vue rehaussée par la présence effective du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Albert Flindé. Qui a salué le leadership «d'un homme d'exception qui est notamment parvenu à marquer les relations entre la Côte d'Ivoire et la Cedeao par son professionnalisme, sa courtoisie, son sens de la précision et son amour pour notre pays». Portant la voie des collaborateurs du diplomate, Jérome Wanyou, point focal de la direction de l'alerte précoce d'Abidjan, a rendu hommage à «un mentor, un guide, et tout simplement à un père».

Avant de traduire tout le bonheur qu'ils ont eu à travailler à ses côtés. «Mon départ d'Abidjan ne m'éloignera pas de vous», a-t-il promis. Avant de remercier l'État ivoirien qui, selon lui, a beaucoup apporté à l'entreprise d'intégration sous régionale. «La mise à disposition gracieuse des locaux où nous nous trouvons comme siège de la Représentation de la Cedeao est une belle illustration de cet engagement», a-t-il relevé. Depuis le début de sa mission dans le pays en 2016, Boubacar Carlos Mabaye a activement œuvré à l'amélioration de la visibilité de l'institution régionale en Côte d'Ivoire.

La création du groupe des Ambassadeurs et Consuls des Etats membres de la Cedeao en Côte d'Ivoire dit « Ecodiplo-Ci » est à mettre à son actif. Titulaire du Brevet de l'Ecole nationale d'Administration et de Magistrature (Enam) de Dakar, section « Diplomatie », l'Ambassadeur Babacar Carlos Mbaye a eu à servir en qualité de Conseiller politique du Président de la Commission de la Cedeao, de novembre 2013 à mars 2016, et comme Directeur du Bureau du Contrôle interne de l'Organisation pour l'Interdiction des Armes chimiques (Opcw/Oiac) à La Haye (Pays-Bas), de janvier 2011 à novembre 2013.

Au cours de sa carrière, il a également occupé les fonctions d'Ambassadeur du Sénégal en Turquie et en Suisse, ainsi que celles de Représentant permanent auprès de l'Office des Nations unies á Genève et des autres organisations internationales ayant leur siège en Suisse. L'Ambassadeur Babacar Carlos Mbaye a été Conseiller diplomatique du Président de la République du Sénégal d'octobre 1985 à janvier 1998 puis d'août 2005 à juillet 2006. Par ailleurs, il a occupé les fonctions de Secrétaire général de la Présidence de la République de janvier 1998 à avril 2000.