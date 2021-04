Maroc: Publication d' une nouvelle édition de l' ouvrage "Aissa Ben Omar El Abdi"

L'écrivain et chercheur, Mustapha Fnitir vient de publier une 2è édition revue et augmentée de l'ouvrage "Aissa Ben Omar El Abdi-Caîd d'Abda- Ministre de la mer". "Cette 2è édition intervient sur insistance des amis et chercheurs et après épuisement de la 1ère édition de cet ouvrage publiée en 2005 sur le Caïd Aissa Ben Omar, cette personnalité historique emblématique, qui est considérée comme une légende ayant marqué la mémoire de la région de Abda et de la ville de Safi", explique l'auteur dans la préface de cet opus.

Cet ouvrage est un mémoire pour l'obtention d'un Diplôme desEtudes Supérieures (DES) dans l'Histoire contemporaine sous le titre "les grands caïds du Sud : Exemple du CaïdAissa Ben OmarElAbdi",soutenue dans la Faculté des Lettres et des Sciences humaines-Université Mohammed V, le 22 juin 1988, tient à rappeler l'auteur. "Le choix de cette thématique découle du peu d'intérêt suscité auprès des chercheurs et des spécialistes de l'Histoire, par les caïds des plaines atlantiques comparativement à ceux du GrandAtlas", précise encore ce chercheur dans la préface de cette deuxième édition.

Pour ce chercheur, Aïssa Ben Omar El Abdi a été le plus célèbre et le plusimportant des caïdsrégionaux, durant les trente dernières années, ayant précédé la soumission du Maroc au protectorat colonial. En tant que Caïd et en tant que ministre de la mer(Ministre desAffaires étrangères), Aissa Ben Omar révéla son intelligence et sa perspicacité, en un moment critique de l'histoire du Maroc, a-t-il expliqué. Cet ouvrage tente, en outre, d'analyser les mécanismes adoptés par l'Etat pour consolider son pouvoir au niveau local en harmonie avec les structures de la société marocaine durant cette époque. Le premier chapitre de cette œuvre jette la lumière sur la tribu de Abda (ses origines, les potentialités naturelles et humaines de cette région, l'émergence de cette tribu au niveau national) alors que le deuxième chapitre est consacré au parcours politique de Aissa Ben Omar en tant que Caïd sur la tribu Bhatra de 1879 à 1896.

Le troisième chapitre aborde, quant à lui, la période 1886-1908 durant laquelle Aissa Ben Omar devient Caïd sur toutes les tribus de Abda tandis que le dernier chapitre est consacré à la période 1908-1914 durant laquelle, ce Caïd a été nommé ministre de la mer parle Sultan Moulay Abdelhafid ainsi que sa confrontation aux différentes mutations survenues après l'application du protectorat. Né à Marrakech en 1946, le chercheur Mustapha Fnitir a travaillé au début en tant qu'enseignant dans plusieurs lycées à Rabat avant d'intégrer l'Université CadiAyyad de Marrakech en 1986.Ce chercheur est membre de l'Association marocaine pour la recherche historique ainsi que d'autres associations de la société civile et de défense des droits de l'Homme.