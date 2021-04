Seychelles: La compagnie aérienne russe Aeroflot atterrit aux Seychelles après 17 ans d'absence

Après une interruption de 17 ans, la compagnie aérienne russe Aeroflot a atterri vendredi aux Seychelles, transportant 387 passagers et un lot de vaccins COVID-19, rapporte Sputnik V.

Le Boeing 777 a atterri à l'aéroport international de Pointe Larue un peu après 9h30. Le départ du vol aller est prévu à 23h05 le même jour.

À bord du vol se trouvait le premier lot de 1 000 doses du vaccin COVID-19 de fabrication russe, indique Sputnik V.

D'autres doses du vaccin devraient arriver dans le pays ultérieurement.

Aeroflot a des liens historiques de longue date avec les Seychelles et un accord de service aérien entre Victoria et Moscou a été signé en novembre 1980.

En 1993, Aeroflot a commencé à exploiter des vols entre Moscou et les Seychelles, un archipel de l'Océan Indien occidental, avec des escales à Dubaï. En octobre 2003, la compagnie aérienne a complètement arrêté ses vols et a fermé son bureau à Victoria, la capitale, en décembre de la même année.

La compagnie aérienne assurera le vol de 8 heures et 20 minutes vers les Seychelles deux fois par semaine - les dimanches et les vendredis - à partir du 11 avril. (Vanessa Lucas, Seychelles Tourism Board) Photo License: CC-BY

La compagnie nationale des Seychelles, Air Seychelles, a lancé des vols vers la Russie, en 2008, mais cette ligne n'est pas restée ouverte longtemps. Transaero - une autre compagnie aérienne russe - a remplacé Aeroflot en tant que transporteur officiel entre les deux pays en 2010, opérant des charters saisonniers vers les îles.

Lors de la cérémonie qui a suivi l'atterrissage, Anton Myagkov, directeur du marketing d'Aeroflot, a déclaré : "Nous sommes très fiers d'être la toute première compagnie aérienne européenne à revenir aux Seychelles, en 2021, avec un service régulier entre Moscou et Mahé,

Il a déclaré qu'avec l'ouverture de cette nouvelle route, Aeroflot offre désormais plus d'opportunités à tous les voyageurs en les rapprochant de la vie normale et de nouvelles expériences et joies.

"En 2020, nous avons constaté une forte demande pour une expérience d'île paradisiaque avec des plages uniques et magnifiques. En raison de la situation géographique de la Russie, nos voyageurs souhaitent se rendre dans un pays tropical unique en hiver, en automne et au printemps. C'est la raison de notre présence ici", a déclaré M. Myagkov.

La compagnie aérienne assurera le vol de 8 heures et 20 minutes vers les Seychelles deux fois par semaine - les dimanches et les vendredis - à partir du 11 avril.

"Nous recevons beaucoup de réservations et c'est la raison pour laquelle nous avons ouvert une deuxième fréquence. Nous pensons que dans quelques semaines, nous ouvrirons une troisième fréquence", a-t-il ajouté.

Le ministre du Tourisme, Sylvestre Radegonde, a souligné que "la reprise des vols directs de la Russie vers les Seychelles est de bon augure pour nous tous, non seulement pour l'afflux de visiteurs mais aussi pour les relations entre les Seychelles et la Fédération de Russie."

Les Seychelles et la Russie célébreront cette année 45 ans de relations bilatérales.

Le ministre des Transports Antonie Derjacques et le ministre du tourisme Sylvestre Radegonde (Vanessa Lucas, Seychelles Tourism Board) Photo License: CC-BY

Radegonde a expliqué qu'en 2003, lorsque Aeroflot s'est retirée des Seychelles, la nation insulaire recevait environ 3 000 visiteurs par an en provenance de Russie et de la Communauté des États indépendants (CEI). En 2019, un peu plus de 13 000 visiteurs de Russie et de la CEI ont visité les Seychelles, ce qui correspond à une légère baisse par rapport aux années précédentes.

"Avec l'introduction de vols bihebdomadaires par Aeroflot, j'ai bon espoir que nous puissions non seulement récupérer, mais augmenter, notre part du marché russe ", a déclaré M. Radegonde.

Il a ajouté que "le marché russe a toujours été un marché rentable pour les Seychelles, figurant chaque année parmi les sept premières destinations. C'est un marché à haut rendement, avec un séjour moyen de neuf à 13 nuits."

Concernant le fait qu'Aeroflot ne fasse pas d'escale à Dubaï comme auparavant, le ministre des transports, Anthony Derjacques, a déclaré : "Ils ont calculé que les Seychelles sont une destination sûre et, en outre, ils doivent suivre des directives de santé publique, dont le test PCR 72 heures avant l'atterrissage aux Seychelles".

L'ambassadeur de Russie aux Seychelles, Artyom Kozhin, a déclaré que la reprise des vols d'Aeroflot vers Victoria est un témoignage clair que les systèmes médicaux de la Russie et des Seychelles ont été très efficaces dans la lutte contre la pandémie, permettant aux touristes de voyager entre les deux pays.