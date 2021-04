Algérie: Le pays a franchi "des étapes importantes" dans la prise en charge des autistes

Setif — Le sous-directeur de la promotion de la santé mentale auprès du ministère de la Santé, de la Population et la Réforme hospitalière, le Pr. Mohamed Chakali a indiqué, jeudi à Sétif, que l'Algérie a franchi des "étapes importantes et considérables dans la prise en charge des autistes comparativement aux années précédentes notamment avec la mise en place du Plan national de prise en charge des autistes".

"L'Algérie a été confrontée et fait encore face à de grands défis dans le domaine de la prise en charge des autistes particulièrement dans le volet éducation", a précisé Pr. Chakali lors d'une rencontre de sensibilisation par vidéoconférence sur l'autisme, à l'initiative de l'Institut national de la formation supérieure paramédicale de Sétif, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme (2 avril).

Le même intervenant a, dans le même contexte, soutenu que la prise en charge des autistes ne concerne pas un seul secteur, mais plusieurs autres secteurs, relevant qu'en plus de la santé et de la population, les secteurs de l'éducation nationale, l'action sociale, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et autres sont également concernés.

Le même responsable a rappelé, à l'occasion, que ce Plan national qui comprend quatre axes ayant trait notamment au renforcement de la prise en charge de cette catégorie, la formation des professionnels, en plus du soutien des canaux de communication en direction des familles ayant un autiste et le rôle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, "contribuera grandement à améliorer la prise en charge des autistes et de leurs familles".

L'intervenant a également estimé que la contribution du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que d'autres secteurs concernés par la prise en charge des personnes atteintes de trouble autistique, est "efficace" et "importante" dans la mesure où cette contribution permet de faire ressortir les problématiques auxquelles fait face le pays dans la prise en charge des autistes et de leur adaptation avec la réalité.

De son côté, Dr. Rima Ouichene, pédopsychiatre et cadre au ministère de tutelle a abordé l'importance de la formation des familles dont un membre est autiste en leur fournissant toutes les informations sur ce trouble psychologique et les manières à travers lesquelles ces familles peuvent assurer une bonne prise en charge de l'autiste.

Selon la même intervenante, le programme "Autisme PROFAS C+", élaboré dans le cadre d'un programme de coopération Algéro-français contribuera à atteindre cet objectif avec le concours des experts et des spécialistes dans le domaine chargés de former les familles en charge d'un autiste.

De nombreux médecins généralistes, psychologues et cadres de plusieurs secteurs, des représentants d'associations, en plus d'experts français dans le domaine de la prise en charge de l'autisme ont pris part à cette rencontre de sensibilisation, organisée par vidéoconférence.

La célébration de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme à Sétif a été marquée par l'inauguration d'une unité psychologique pour enfants et adolescents par les autorités locales et des cadres de la santé, en présence du secrétaire général du ministère de l'Education nationale, Boubaker Seddik Bouazza, au niveau des Arcades à l'entrée Est de la ville de Sétif.

Cette unité spécialisée constitue un acquis "important" pour la wilaya dans le domaine de la prise en charge des autistes, une pathologie qui touche un enfant sur 160 à l'échelle mondiale, selon le directeur local de la santé et de la population, Abdelhakim Dehane.

Des industriels et des investisseurs locaux ont assuré l'opération de réhabilitation et équipement de cette structure qui était auparavant une annexe de l'école des beaux-arts.

Cette nouvelle unité psychologique spécialisée pour enfants et adolescents est la première structure du genre à l'échelle nationale, créée en dehors des hôpitaux psychiatriques, selon le directeur local du secteur.