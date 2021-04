Afrique: Le Maroc candidat pour abriter les finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération

Réunion du comité directeur de la FRMF

Le Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football a tenu mercredi dernier au siège de la FRMF, une réunion sous la présidence de Fouzi Lekjaa. Cette réunion a été également marquée par une réception offerte par les membres du bureau directeur de la FRMF en l'honneur de Fouzi Lekjaa, élu récemment au conseil de la FIFA lors des élections de l'AGO de la CAF , tenue à Rabat le 12 mars 2021. M. Lekjaa a remercié les membres du Comité directeur fédéral pour cette noble initiative, lit-on sur le site officiel de la fédération, www.frmf.ma Par la suite, Fouzi Lekjaa a félicité l'équipe nationale des joueurs locaux pour son exploit en remportant le Championnat d'Afrique des nations, ainsi que l'équipe nationale A pour sa qualification à la CAN 2022 au Cameroun. Il a également félicité l'équipe nationale U20 pour sa qualification à la CAN U20 après une absence de 20 ans.

Le président de la FRMF a souligné dans son allocution que le Maroc continuera à organiser les compétitions internationales notamment continentales. Il a rappelé que l'équipe de l'ASFAR de football féminin représentera le Maroc en Ligue des champions d'Afrique, en tant que championne du Maroc. Ce championnat sera organisé au Maroc au mois de novembre prochain. Faouzi Lekjaa a annoncé également que le Maroc présentera sa candidature pour organiser la finale de la Ligue des champions de la CAF au complexe Mohammed V de Casablanca et la finale de la Coupe de la CAF au Complexe Moulay Abdellah de Rabat. M. Lekjaa a appelé les acteurs du football national à s'intéresser aux catégories des jeunes et femmes et à donner aux jeunes prodiges l'occasion de porter le maillot de l'équipe A. Le Comité directeur de la FRMF a discuté par la suite plusieurs points inscrits à l'ordre du jour notamment l'assemblée générale de la Fédération Royale marocaine de football dont la tenue a été fixée au 21 de ce mois et les amendements des statuts voire d'autres règlements en concertation avec la FIFA.

Hassan Filali, président de la commission des statuts et règlements généraux, et de la commission du statut du joueur, a exposé d'une manière détaillée les amendements des statuts de la FRMF. Ces amendements portent sur: - L'AGO de la FRMF sera tenue par visioconférence - Conformité de la loi antidopage avec les lois de la FIFA - Durée du mandat du président et des membres du Comité directeur Fédéral ; - Règlements; - Litiges; - Les ligues régionales.

En dernier lieu, Driss Hanifa, président de la Commission des relations avec les Ligues régionales, a présenté un exposé exhaustif sur le nouveau découpage régional des Ligues régionales et sur l'élection de leurs comités directeurs, conclut le communiqué fédéral.

Divers

Botola Pro D1

Après une courte trêve, la Botola Pro D1 « Inwi » de football se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 10ème journée. Vendredi, deux matches sont au programme, à savoir IRT-ASFAR (17h15) et HUSARCOZ (19h30). Samedi, trois rencontres sont à l'ordre du jour : MAT-RCAZ (15h00), DHJ-SCCM (17h15) et CAYBMCO (19h30). Quant au match MAS-FUS, il est prévu pour dimanche à 15h00. A rappeler que deux matches comptant pour cette journée ont été disputés le week-end dernier : Le derby WAC-Raja qui a tourné à l'avantage des Rouges (2-0) et la confrontation OCS-RSB sanctionnée par un nul blanc.

Championnat D2

Voici le programme de la 16è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football, qui sera disputée du vendredi au dimanche:

Vendredi

IZK-UTS

KACM-CAK

Samedi

RBM-KAC

WAF-CJBG

OD-OCK

Dimanche

SM-JSS

WST-ASS

TAS-RAC

A noter que le coup d'envoi de tous les matches sera donné à partir de 16 heures