Maroc: Le Crédit agricole du Maroc lance son nouveau produit "TASBIQ FDA"

Le Crédit agricole du Maroc (CAM) a annoncé, mercredi, le lancement de son nouveau produit "TASBIQ FDA" qui permet aux agriculteurs bénéficiaires des subventions du Fonds de développement agricole (FDA) de disposer de trésorerie immédiate en attendant le déblocage effectif de leur subvention.

Fruit d'une concertation approfondie entre le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et le CAM, la mise en œuvre de "TASBIQ FDA" a fait l'objet de la signature d'un protocole d'accord par les deux parties, indique la banque dans un communiqué.

Ce nouveau produit est une avance sur décision de subvention FDA, qui s'inscrit dans le cadre de la mobilisation constante du Groupe CAM aux côtés des opérateurs agricoles et suite aux rencontres organisées avec les différentes Fédérations interprofessionnelles de l'agriculture et au Symposium tenu le 23 mars 2021 autour de l'accompagnement de Génération Green 2020-2030 par la banque, selon la même source. Le FDA est un instrument majeur dans le déploiement des stratégies agricoles nationales et un levier d'investissement contribuant à l'amélioration des revenus des agriculteurs et à l'essor général de l'économie marocaine.

Grâce à son nouveau produit, le CAM vient aujourd'hui appuyer le FDA dans son rôle crucial de promoteur de l'investissement privé dans le secteur agricole. Pouvant atteindre jusqu'à 90% du montant de la décision de subvention accordée par l'Etat, "TASBIQ FDA" sera octroyé au taux de 3,5% et vient réaffirmer l'implication effective du CAM pour le développement de l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur et son engagement ferme d'accompagner le déploiement de la stratégie Génération Green et de s'inscrire pleinement dans la dynamique qu'elle a engendrée, fait savoir le communiqué.