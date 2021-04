Ile Maurice: Covid-19 - Crèches fermées, parents dépassés

Bientôt un mois depuis que les tout-petits sont à la maison, les crèches étant fermées. Avec le confinement et la formule 'work from home', la majorité des parents a pu s'organiser afin d'avoir à l'œil sur leurs enfants. Mais avec le retour progressif au travail, depuis le déconfinement partiel, le 1er avril, cette routine est chamboulée.

Au niveau du ministère de l'Égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille, on indique qu'un plan de travail est déjà à l'étude. En attendant que celui-ci soit mis en œuvre, cependant, certains parents ne savent plus où donner de la tête. À l'instar de cette mère de deux enfants en bas âge, dont l'un a à peine un an. «Je suis fonctionnaire de même que mon époux. Et si cette semaine nous avons pu nous organiser, la semaine prochaine, les choses sérieuses démarrent. Qui va surveiller nos enfants alors que nous serons aux bureaux ?» s'inquiète-t-elle.

Pour ne rien arranger, elle explique qu'elle ne peut pas déposer ses enfants chez ses parents non plus vu qu'elle habite dans une zone rouge. «D'habitude, nous avons une personne qui peut les surveiller, mais avec la zone rouge, tout change. Surtout que nous ne voulons prendre aucun risque pour nos enfants.» Au niveau du ministère de tutelle, l'on soutient que les officiers travaillent justement sur le plan de réouverture. Celui-ci comprend le nettoyage et la désinfection des espaces notamment.