Cote d'Ivoire: Lutte contre le grand banditisme - Fin de parcours de deux redoutables gangs

De redoutables gangsters qui sévissent à Koumassi et Abobo dans les filets de la Direction de la police criminelle.

La Direction de la police criminelle (Dpc) a mis fin au parcours de deux redoutables gangs. Le premier gang spécialisé dans les attaques armées dirigées contre des commerces, des établissements scolaires, des bijouteries sévit dans la zone sud, précisément dans la commune de Koumassi.

Le chef de ce gang, Diallo Abdoulaye dit Alpha, de nationalité guinéenne (30 ans), dit être à la tête dudit gang depuis plus de deux ans. Il est chargé de repérer les sites à attaquer avant de faire appel à ses acolytes. « Durant les opérations, je suis appuyé par mes acolytes, Sessouma Bakary allias Bako, 43 ans, Burkinabé ; Cissé Fousseni 34 ans, Ivoirien ; Kame Mahan Ange Armel, 33 ans, Ivoirien ; Kouamé Kouadio Laurent, 39 ans, Ivoirien. Notre 5e compagnon, un certain Kader, porteur d'un pistolet automatique Mab P15, a été abattu par l'Unité d'intervention de la police nationale basée à Cocody. Abou Mercedes est aussi un grand bandit que j'ai connu en prison en 2017 », a précisé le chef de gang, Diallo Abdoulaye.

Ces malfrats qui sont auteurs de plusieurs forfaits, ont attaqué dans la nuit du 23 au 24 mars 2021, la Fédération internationale de basket-ball (Fiba), sise à Treichville, emportant les sommes de 36 800 dollars américains et 103 000 FCfa. En plus de cela, les attaques dirigées contre des commerces, des établissements scolaires, des bijouteries, ils ont emporté la somme de 36 millions de FCfa, de l'or, des ordinateurs. « Pour l'attaque de la Fiba, nous étions six. Pour avoir accès à la caisse, nous avons escaladé le mur. Une fois à l'intérieur, nous nous sommes servis avant de faire le partage du reste de l'argent à la sortie », a fait savoir Diallo.

Le second gang opère à moto avec pour mode de barrer les victimes avant de leur arracher le sac contenant l'argent. Il est dirigé par Traoré Kassim alias Wamam, âgé de 25 ans, un redoutable gangster et récidiviste notoire, condamné à trois mois de prison en 2016. C'est à sa sortie de prison qu'il a constitué son gang, composé de Kané Charles alias Charly, 35 ans, ancien prisonnier condamné en 2016 à 20 ans pour vol à main armée et Ouattara Mamadou alias Joli, 23 ans, ancien prisonnier.

Ces malfrats qui ont été interpellés à Abobo par la Brigade de recherche et d'intervention, ont avoué avoir perpétré plusieurs vols. Notamment, à la station Total d'Abobo avenue Casa le 19 décembre 2020, au magasin de pagne à Abobo N'dotré en 2019, dans trois Agences mobile money, respectivement à Yopougon carrefour Zone, Yopougon Micao le 18 janvier 2021 et Adjamé.

« Ces interpellés qui seront conduits devant le parquet et répondront de leurs actes », a rassuré le directeur de la police criminelle par intérim, le commissaire divisionnaire de police Vincent De Paul.