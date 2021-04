Maroc: Vahid Halilhodzic a encore ciblé deux à trois binationaux

Après avoir renforcé la tanière des Lions de l'Atlas avec Adam Masina (Watford) et Munir El Haddadi (FC Séville), Vahid Halilhodzic n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.

En conférence de presse, le technicien bosnien n'a pas caché ses intentions de faire venir d'autres binationaux en sélection marocaine.

« J'ai encore un peu de temps pour préparer une équipe encore plus compétitive. On suit plusieurs joueurs, il y a deux-trois joueurs qui ont montré de l'intérêt pour jouer chez nous et qui peuvent venir », a-t-il indiqué dans des propos relayés par Afrik-Foot.

Alors que les Lions n'ont pas livré le contenu qu'il faut contre la Mauritanie (0-0) et le Burundi (1-0) à l'occasion des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022, Vahid Halilhodzic pense qu'il commence à trouver son équipe type.

« Il faut que ce groupe trouve des automatismes et de la synchronisation. (... ) Ça fait plus d'un an qu'on construit un groupe. On a utilisé beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, on n'est pas loin de l'effectif qui sera là pour tous nos matchs qualificatifs à la Coupe du monde ».