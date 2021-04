Algérie: Belmadi tacle les Fennecs absents du dernier rassemblement

En sélection algérienne, Djamel Belmadi souhaite avoir des joueurs impliqués à 100% et ne le cache pas.

Le sélectionneur des Fennecs n'a donc pas apprécié l'absence de certains joueurs lors des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2022 alors qu'ils étaient convoqués.

« Slimani est dans un grand club avec un président fort, et le fait qu'il harcèle sa direction pour aller jouer en Zambie, je n'ai pas mieux comme exemple ! Ce n'est pas le cas d'autres joueurs qui n'ont pas la même envie, cela ne m'a pas plu », a dit le technicien ce vendredi sur les ondes de radio Chaîne 3, propos relayés par Afrik-Foot.

Pour Djamel Belmadi, l'équipe nationale d'Algérie ne doit pas être un choix facultatif pour les Fennecs.

« L'équipe nationale n'est plus accessoire, elle doit être au cœur de leur carrière. Le joueur qui vient en sélection doit s'investir malgré son club, il doit avoir la même attitude et le même investissement qu'avec son club. L'équipe nationale n'est pas un bonus, ça doit être le cœur de ses préoccupations comme Zidane avec l'équipe de France », a-t-il indiqué avant d'ajouter que « l'équipe nationale n'est pas un club, il y a une vaste concurrence, avec des joueurs qui ont soif de victoire et des jeunes qui en veulent... On n'a pas de temps à perdre et on a un objectif fabuleux à atteindre ».

Alors qu'ils n'ont pas répondu à la convocation de Belmadi, Andy Delort et Zinedine Ferhat devraient avoir des regrets.