Gabon: Saint-Etienne - Denis Bouanga sonne la révolte avant le match contre Nîmes

Auteur d'un bon match avec le Gabon contre la RD Congo à l'occasion de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2022, Denis Bouanga affrontera Nîmes avec beaucoup de détermination.

En conférence de presse ce vendredi, l'ailier gabonais a tenu a tenu à motiver ses coéquipiers avant le déplacement des Verts chez les Crocos dimanche, match comptant pour la 31è journée de Ligue 1. Pour lui, ce sera la victoire ou rien d'autre.

« On sait qu'on va attaquer du lourd et on va commencer à Nîmes. On s'attend à un très gros match. Nîmes reste sur trois victoires en sept matchs. L'année dernière on a gagné sur le fil là-bas. On va faire les efforts. Je pense que ça peut être le match le plus important de la saison. On ne doit regarder que dans un sens et prendre les trois ponts. On ne va pas penser à la défaite ou au nul », a lâché le Gabonais.

Alors que Saint-Etienne (16è, 33 points) est toujours menacé par la relégation, Bouanga souhaite voir en ses coéquipiers envie, confiance et détermination dimanche.

« On va y aller pour se bagarrer, jouer notre football et gagner. On veut juste prendre ces trois points et commencer ces huit derniers matchs avec un succès. Il faudra faire trois fois plus d'efforts qu'eux. On sait très bien que ce match est très important. On a travaillé pour cette semaine, on ne fait qu'en parler. On va devoir cravacher. Le coach sait qu'on a les qualités pour faire de bons matchs. C'est à nous de changer notre comportement. À nous de nous rendre la tâche facile en gagnant dimanche », confie-t-il, sonnant la révolte chez ses coéquipiers.