Sénégal: Une convention de partenariat signée pour la promotion de la destination Sénégal

Saly-Portudal — Le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Papa Mahawa Diouf, et celui de la Société nationale d'aménagement et de promotion des zones et côtes touristiques du Sénégal (SAPCO), Aliou Sow, ont signé vendredi une convention de partenariat, a constaté l'APS.

Ce partenariat est établi dans le but de favoriser une meilleure synergie dans la promotion du tourisme au Sénégal.

Aliou Sow, le directeur général de la SAPCO, souligne que cette démarche illustre la "volonté manifeste" des deux structures de travailler en synergie pour une meilleure attractivité et compétitivité de la destination Sénégal.

"Pour ce faire, et conformément aux politiques publiques définissant la stratégie de développement du tourisme au Sénégal, une meilleure visibilité de notre destination passe par la mise en place d'une stratégie intégrée et adaptée de promotion des investissements et des produits touristiques", a-t-il expliqué.

M. Sow a rappelé que l'objectif du Plan Sénégal émergent (PSE) en matière de tourisme est d'atteindre trois millions de touristes par an. Selon le directeur général de la SAPCO, cela nécessite une mise en cohérence des programmes et projets.

Il relève que la pandémie de Covid-19 n'a pas encore fini de frapper de plein fouet l'industrie touristique, avec des conséquences néfastes affectant les habitudes de vie, les économies à tous les niveaux.

Pour sa part, Papa Mahawa Diouf souligne que la signature de cette convention de partenariat offre à la destination Sénégal la promesse d'une prise en charge structurée, concertée et cohérente, afin qu'elle devienne une adresse touristique attractive et compétitive.

"Depuis 2020, à l'ASPT, nous déployons des stratégies de résilience et de relance, d'abord aux côtés des acteurs du tourisme, en les aidant à s'adapter aux nouvelles tendances de la demande et de l'offre. Nous avons aussi mené des programmes de formation à la sécurité sanitaire pour des hôteliers, guides, artisans et agences de voyage", a-t-il dit.

M. Diouf et ses collaborateurs comptent aussi "consolider" cette démarche en mettant en place, dans les prochaines semaines, une plateforme d'e-learning dédiée à la formation aux gestes barrières pour une trentaine de métiers de la chaîne de valeur touristique.

"Toujours aux côtés du secteur privé, nous avons monté l'initiative 'Taamu Sénégal'. Nous avons ainsi fait appel au patriotisme touristique des Sénégalais à travers des actions de mise en relation entre l'offre et la demande", a ajouté le directeur général de l'ASPT, précisant qu'une plateforme dédiée est en ligne depuis juin 2020.

Cette plateforme est renforcée par des campagnes intensives de promotion du tourisme, a-t-il signalé.

"La relance du tourisme, c'est aussi la diversification des clientèles touristiques. Nous entretenons certes les relations avec nos clientèles traditionnelles, mais nous avons engagé la prospection de nouveaux marchés, notamment en Afrique, et le développement de nouvelles niches à fort potentiel de croissance", a ajouté M. Diouf.

D'après lui, le digital, bras armé de l'ASPT, est au cœur de toutes les stratégies de cette structure de l'Etat qui a pris le pari de "miser fortement" sur cet élément pour "renforcer la visibilité et l'attractivité de la destination Sénégal".

D'ailleurs, l'ASPT va bientôt disposer d'un plan stratégique quinquennal qui, arrimé au plan stratégique de développement du tourisme et des transports aériens, ouvrira une voie nouvelle dans la promotion touristique de la destination Sénégal.