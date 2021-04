Afrique: Ligue des Champions - Le CRB entretient, TP Mazembe éliminé

Le CR Belouizdad crée la sensation à Alger en éliminant TP Mazembe dans la course à la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Dernier du groupe B, le Tout Puissant Mazembe, qui s'est incliné contre Belouizdad (2-0), est éliminé de la Ligue des Champions. Le club algérien, deuxième, est lui toujours en course pour la qualification. Les Algérois se sont réveillés en deuxième mi-temps pour crucifier cette formation du TP Mazembe, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les Congolais subissaient de plus en plus durant le second acte et Sayoud, de retour de blessure, finissait par trouver la faille pour les Algériens en reprenant d'une tête à bout portant un centre de Gasmi (1-0, 84e). Assommés, les hommes de Pamphile Mihayo étaient achevés quelques secondes plus tard, quand Bechou faisait le break d'un plat du pied d'école suite à un bon centre en retrait de Gasmi (86e, 2-0).

Si le CRB n'est pas encore certain d'être qualifié, le TP Mazembe est irrémédiablement éliminé. Le CRB a besoin d'un point lors du dernier match face au Mamelodi Sundowns pour assurer définitivement sa qualification aux quarts de finale de la Ligue des Champions.