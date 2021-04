Maroc: La chaîne d'information continue de la MAP (M24), une composante principale de la scène audiovisuelle marocaine (M. Miftah)

Tanger — La chaîne d'information continue de la MAP (M24) est devenue une composante principale de la scène médiatique audiovisuelle marocaine, a affirmé, vendredi à Tanger, le président de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), Noureddine Miftah.

L'hommage rendu à la chaîne d'information M24 est un encouragement pour que la chaîne poursuive son travail continu et renouvelé, a-t-il précisé dans une déclaration à M24, à l'occasion de l'hommage rendu par la FMEJ aux directeurs de l'information des chaînes marocaines, en marge de la tenue de l'Assemblée générale constitutive de la section de la Fédération dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Le Maroc avait grandement besoin d'une chaîne d'information marocaine comme M24 pour concurrencer les chaînes d'information étrangères, a-t-il ajouté, notant qu'il s'agit de l'orientation tracée par le Directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, qui a permis à la MAP de devenir un pôle médiatique et une agence multimédia tournée vers l'avenir.

Pour sa part, Mohamed Abderrahmane Berrada, membre du Conseil fédéral, a salué les efforts déployés par la MAP pour promouvoir la presse et les médias marocains, à même d'atteindre un niveau distingué et de s'ouvrir aux différents supports, faisant savoir que la MAP est précurseur en tout ce qui contribue au développement de la presse nationale, et que les débuts prometteurs de sa chaîne M24 n'en sont que la preuve.

Il est à noter que la FMEJ a rendu hommage, à cette occasion, aux directeurs de l'information des chaînes "Al Oula", "2M", "Medi1TV" et la chaîne d'information continue M24, en reconnaissance de leurs efforts et contributions dans la scène médiatique nationale, et ce lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part des professionnels des médias, des éditeurs et des responsables de médias régionaux et nationaux.