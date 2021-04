Maroc: Tanger - La FMEJ fête les chaînes de télévision marocaines

Tanger — La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a fêté, vendredi à Tanger, les médias télévisés marocains, en rendant hommage aux directeurs de l'information des chaînes nationales.

Cette cérémonie, qui a eu lieu à la Maison de la presse, en marge de la tenue de l'assemblée générale constitutive de la section de la FMEJ dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, intervient en reconnaissance des efforts et des contributions des chaînes de télévision marocaines à la scène médiatique nationale.

A cette occasion, des trophées honorifiques ont été remis aux directeurs d'information de la 1ère chaine marocaine (Al Oula), 2M, Medi 1 TV, et de la chaine de l'information marocaine (M24) de l'Agence Maghreb arabe presse (MAP).

Dans une déclaration à M24, le président de la FMEJ, Noureddine Miftah, a souligné qu'en marge de cette étape organisationnelle, les membres de la fédération ont convenu de rendre hommage à leurs confrères des chaînes de télévision marocaines, en l'occurrence Al Oula, 2M, Medi 1 TV et la chaine de la MAP, soulignant que les directeurs de l'information font un travail acharné que le public ne connaît pas directement.

Pour sa part, le premier vice-président de la Fédération, Mehtat Rakkas, a indiqué que la fédération a veillé à rendre hommage aux responsables de l'information des chaînes marocaines, en consécration d'une tradition professionnelle et humaine qui repose sur l'échange de reconnaissance entre confrères de la même profession, relevant que cet hommage est en réalité une reconnaissance de l'effort professionnel qu'ils déploient.

De son côté, le directeur central des rédactions de Medi 1 TV, Omar Dahbi, a exprimé sa gratitude pour cette aimable initiative, d'autant plus qu'elle émane d'un organisme qui représente les professionnels des médias, soulignant que "le meilleur hommage est celui rendu par des confrères de la profession, qui font preuve de compétence et de professionnalisme".

Il a relevé que les médias nationaux se distinguent dans leur environnement continental et régional, notant que le progrès des médias est tributaire de l'échange d'expériences et d'idées, et de la coordination de projets.

Des trophées honorifiques ont également été échangés entre la FMEJ et la Maison de la presse, qui fête cette semaine le 7è anniversaire de son ouverture.

Par ailleurs, la salle de formation de la Maison de la presse de Tanger a été baptisée du nom de feu Noureddine Sail.

Lors de cette cérémonie, des témoignages émouvants ont été présentés sur feu Sail, un des vétérans de la scène culturelle, médiatique et cinématographique contemporaine, mettant en avant ses grandes qualités humaines et sa contribution à la promotion des secteurs du cinéma et des médias.