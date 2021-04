Ile Maurice: La prescription du Dr Aumeer aux décideurs

Il est clair que nous n'avons pas été épargné par la deuxième vague du Covid-19 depuis le 5 mars 2021. Les actions gouvernementales ont été, comme la première phase, copy and paste, c.à.d, fermeture des frontières, confinement, sensibilisation de la population au gestes barrières, wage assistance scheme et le self employed assistance scheme.

Ajouter à cela, la campagne de vaccination qui tarde à atteindre une vitesse accélérée due à un manquement de nombre de vaccins et initialement un logistique faible.

- Il est impératif qu'on ait un programme de dépistage massif du Covid-19 particulièrement accès sur tous les frontliners vu qu'on a déjà eu des personnels médicales et paramédicales testés positifs. La suggestion d'avoir le Home Self Kit Test pour tous les frontliners afin qu'ils puissent se tester à intervalle régulière doit être considérer comme une priorité. Cela protègera non seulement les frontliners mais aussi toute la population qui est en contact avec eux de façon régulière.

Cette approche pourrait aussi être étendue à toute la population car le Home Self Kit Test pour la Covid-19 est disponible et agréé par instances régulatrices internationales. L'importation de ces Kit devrait être autorisé par le ministère de la santé et donc être accessible à tous ceux qui veulent s'en procurer.

- Le nombre de cas dépistés positifs ces trois dernières semaines ne cessent de connaitre une croissance et il est grand temps que le gouvernement puisse donner à la population une idée de la propagation du virus dans la société mauricienne.

Le R-Factor est un paramètre d'évaluer le Coronavirus/Covid-19 ou la capacité de toute maladie à se propager. R est le nombre de personne à qui une personne infectée transmettra un virus en moyenne. Avoir cette valeur est cruciale pour les décideurs politiques et les autorités concernés pour déterminer des actions tels que la levée du confinement ou levée partielle, réouverture des frontières, parmi d'autres.

Si la valeur R est supérieure à 1, cela signifie que la maladie étend ses empreintes dans les nouveaux groupes de population à un rythme croissant.

Si R est inférieur à 1, cela signifie que la propagation de la maladie est en déclin et peut s'éteindre sur une période de temps.

Il est donc impératif qu'une approche très scientifique soit observée en utilisant le facteur R dans les jours et semaines qui viennent pour que la population elle aussi ait une idée de l'efficacité des mesures mises en place pour contrôler la situation.

- Le concept de CT (cycle threshold) doit être une corrélation très importante dans la détermination de savoir si ceux qui ont été testé positifs et hors de la quarantaine après leurs séjours de 14 jours ont toujours le risque d'infecter d'autres personnes.

Le seuil de cycle (CT) est une valeur semi-quantitative qui peut classer de manière générale la concentration de matériel génétique viral dans un échantillon de patient après un test par RT PCR comme faible, moyenne ou élevée - c'est-à-dire qu'il nous indique approximativement la quantité de matériel génétique viral dans l'échantillon.

Un CT faible indique une concentration élevée de matériel génétique viral, qui est généralement associée à un risque élevé d'infectivité. Un CT élevé indique une faible concentration de matériel génétique viral qui est généralement associée à un risque plus faible d'infectivité.

Le Gouvernement devrait considérer une étude pour trouver la corrélation statistique entre les valeurs CT et le taux de guérison, les soins en ICU et le taux de mortalité, et savoir et décider si la quarantaine à domicile est adéquate pour ceux qui ont des valeurs CT élevées. Je parle ici de « post quarantine transmission », scénario évoquée par la conseillère du PMO dans la recherche du patient zéro.

Cette deuxième vague de Covid-19 peut être attribuer à certains nombres de facteurs notamment le laxisme d'une partie de la population à respecter les protocoles d'hygiène, comme le port d'un masque, le maintien de la distance physique et la désinfection des mains, et l'arrivée ou l'émergence d'une variante plus virulente que le coronavirus et aussi le non-respect des protocoles strictes durant la quarantaine.

L'utilisation des concepts scientifiques n'est pas un choix mais une nécessité absolue pour que la population puisse se sentir en sécurité car l'avenir sanitaire de la population est pour l'instant entre les mains des décideurs du jour.

En attendant, la course contre la montre pour la recherche du patient zéro est toujours sans réponse et reste un mystère et la demande de vaccins supplémentaires en provenance de pays étrangers n'est pas un acquis absolu.

J'espère que le Premier Ministre et ces collaborateurs prendront note...