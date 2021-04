Afrique: Ligue des champions. Les réservistes du WAC cherchent à convaincre à Johannesburg

Coupe de la Confédération. Sacrés adversaires pour le Raja et la RSB

La compétition africaine interclubs reprendra ses droits en cette fin de semaine. En Ligue des champions, le WAC affrontera ce samedi à partir de 17 heures au stade Soccer City de Johannesburg, l'équipe sud-africaine de KaizerChiefs, en match comptant pour la cinquième journée du groupe C.

Alors qu'en Coupe de la Confédération CAF, les deux représentants du football national, la RSBetleRaja se produiront à domicile contre respectivement les Algériens de la Jeunesse Sportive de Kabylie (3ème journée du GP : B) et les Egyptiens de Pyramids (3ème journée du GP : D). Le Wydad, qui a déjà assuré sa qualification au terme de la quatrième manche après avoir porté son capital points à 10 unités, défiera la formation sud-africaine avec une équipe composée quasiment de joueurs réservistes et coachée par l'entraîneur-adjoint Hamouda Benchrifa. Celuici, dans une déclaration à la presse, a fait savoir que tous les joueurs du Wydad ont leur poids et ceux qui se trouvent titularisés sont les éléments qui sont prêts du moment où le club joue sur plusieurs tableaux. Avant d'ajouter que le WAC s'est rendu à Johannesburg avec la ferme intention de signer un bon résultat devant un robuste adversaire que les Rouges avaient gagné lors de la première manche à Ouagadougou par 4 à 0.

Si ça sera un match sans enjeu pour les Wydadis qui, une fois de retour à Casablanca, se mettront en isolement sanitaire, ça ne sera pas le cas pour leurs homologues de Kaizer Chiefs (5 pts) qui aspirent à décrocher le deuxième ticket tout comme les Guinéens de Horoya Conakry (5 pts) qui joueront à fond leur chance à Lunda face aux Angolais de Petro Atletico pour qui les carottes sont déjà cuites(1 pt). Il y a lieu de signaler que laCAF a décidé de confier la tâche d'arbitrage de ce match à un quatuor égyptien, avec Ibrahim Noureddine comme juge de centre. Et pour éviter toute mauvaise surprise, en raison du risque de propagation du nouveau variant du coronavirus, un cinquième referee, également égyptien, a été appelé en renfort en la personne d'Ahmed Ghanbour. En Coupe de la Confédération, la RSB, tenante du titre, recevra dimanche à 20 heures au stade municipal de Berkane la JSK, club qui occupe après deux actes la pole position avec 4 points. Les Berkanis qui restent sur une défaite concédée à Garoua devant les Camerounais de Coton Sport(2-0),sont obligés de rectifier le tir et de renouer avec la victoire pour retrouver de nouveau la première place du classement au terme de la phase aller. Pour le nouvel entraîneur de la Renaissance de Berkane,Pedro BenAli, cette opposition maghrébine est bien loin d'être une simple sinécure, mais l'équipe est tenue de se surpasser afin que la victoire soit au rendez-vous.

Ça reste jouable pour la RSBbien outillée pour franchir le cap des Kabyles même si elle devra faire sans Mohcine Iajour,forfait après avoir contracté une blessure à l'entraînement. L'autre match de ce groupe mettra aux prises, également dimanche à 14 heures, Napsa Stars de Zambie et Coton Sport. Quant au Raja, il accueillera dimanche à 17 heures au Complexe MohammedV à Casablanca les Egyptiens de Pyramids, confrontation entre deux protagonistes ayant enregistré jusqu'à présent deux victoires chacun. Ils'agit là du dernier match du coach Jamal Sellami qui avait décidé de jeter l'éponge après avoir été critiqué aussi bien par certaines parties intéressées que parle public qui est allé loin dans ses contestations en observant un sit-in dimanche dernier en ces temps difficiles de crise sanitaire. Pourvu que l'ultime apparition de l'entraîneur champion du Maroc soit ponctuée d'un probant résultat et que les joueurs qui seront alignés puissent sortir un match plein en vue d'apaiser plus ou moins la tension qui bat son plein du côté du complexe Oasis. Les Cairotes, finalistes de la précédente édition, restent un sacré morceau mais le Raja est en mesure d'atteindre son objectif même si, apparemment, il ne devrait pas compter sur quelques éléments clés, dont notamment AbdelilahHafifi, incertain suite à sa blessure en stage de l'EN des locaux.