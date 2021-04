Maroc: Le LPEE a fait preuve de résilience en 2020

Le conseil d'administration du Laboratoire public d'essais et d'études (LPEE), tenu dernièrement à Rabat, s'est félicité de la résilience dont cet établissement a fait preuve en 2020, malgré la conjoncture imposée par la Covid-19.

Selon un communiqué du ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de L'eau, cette réunion semi-présentielle a été l'occasion de présenter le bilan d'activité de l'exercice au 31 décembre 2020 au Conseil, qui a félicité le LPEE pour les efforts consentis et la résilience dont il a fait preuve pour assurer les résultats obtenus et ce, malgré les conditions exceptionnelles imposées par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19.

En effet, le LPEE a enregistré une régression de sa production d'environ 13% par rapport à l'exercice 2019, dégageant un résultat net positif, malgré sa baisse, d'environ 69%, souligne le communiqué. Par ailleurs, représentant environ 5% de la production du Laboratoire, l'investissement réalisé et engagé a porté, à hauteur de 91%, sur le renouvellement, le développement et l'innovation des équipements en matériel de laboratoire, a relevé la même source, soulignant que le conseil a également pris note de l'état d'avancement de l'implémentation de la stratégie de développement du LPEE à l'horizon 2030, initiée en 2020.

Présidée par le ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'eau, Abdelkader Amara, la réunion du conseil d'administration du LPEE était consacrée, principalement, à l'examen de l'arrêté des comptes, au titre de l'exercice 2020 et à l'état d'avancement de l'implémentation de la stratégie 2020-2030. Après débat, le conseil d'administration a arrêté les comptes au titre de l'exercice 2020 et a procédé au vote des projets de résolutions soumis à son approbation, conclut le communiqué.