Ile Maurice: IBA - Les frais de licence des radios privées doublent, Wazaa FM exemptée

20 ans après la libéralisation des ondes, l'Independent Broadcasting Authority (IBA) a revu ses frais à la hausse. Le régulateur a doublé les frais des licences annuelles des radios privées et télévisions, dont ceux de la MBC. De Rs 400 000, ils passent à Rs 800 000.

Sont concernées Radio One, Radio Plus et Top FM entre autres. Ayant moins de cinq ans d'activité, Wazaa FM est exemptée de cette hausse. Les radios privées ayant plus de cinq ans d'existence font cause commune. Celles-ci demandent à être consultées et réclament le gel de la décision.

Par ailleurs, la licence pour la télévision privée et publique passe de Rs 2 millions à Rs 3 millions. Les chaînes satellitaires ne sont pas en reste, puisqu'à présent, elles devront débourser Rs 2 millions contre Rs 1 million les années précédentes.

Une hausse justifiée selon le chairman de l'IBA, Bhooneswar Rajkumarshingh. «Cela fait 20 ans qu'il n'y a pas eu d'ajustement des frais. De plus, l'inflation a augmenté de 143 %. Or, nous avons décidé d'augmenter de 100 % seulement. Ce n'est pas seulement les licences des radios privées qui ont augmenté, mais toutes les licences. Cela comprend aussi la MBC», fait ressortir le chairman à l'express.