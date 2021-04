Ile Maurice: Covid-19 - Quelque 69 123 tests PCR effectués à ce jour

communiqué de presse

Au total, quelque 69 123 tests PCR ont été réalisés suite à l'exercice de contact tracing, à des tests aléatoires, ou dans des centres de dépistage du 05 mars 2021 au 02 avril 2021. Ces tests permettent aux autorités d'identifier les cas positifs à la COVID-19 et de les mettre en quarantaine au plus vite, enrayant ainsi la propagation du virus dans la communauté.

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a apporté ces précisions, ce soir, lors du point de presse quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du Trésor à Port Louis. Le Dr Catherine Gaud était également présente.

Dr Jagutpal a fait ressortir que, du 05 mars 2021 à ce jour, les cas positifs ont été identifiés comme suit : 393 cas grâce à l'exercice de contact tracing et à travers les centres de dépistage ; 66 dans des centres de quarantaine ; et 13 suites à des tests aléatoires. A ce jour, 98 patients au total ont été autorisés à rentrer chez eux et le nombre de cas locaux actifs s'élève à 370, alors que quatre décès ont été enregistrés, dont deux liés au coronavirus. Le nombre total de personnes mises en quarantaine au 03 avril 2021 s'élève à 2 009.

En outre, il a réitéré son appel aux citoyens qui ne respectent pas les mesures de précaution sanitaire et leur exhorte à agir de manière plus responsable pour endiguer la propagation de la COVID-19 dans le pays.

Un RT (Effective Reproduction Number) Graph a aussi été affiché pour montrer comment les autorités gèrent la situation concernant la pandémie de COVID-19. Le graphique permet également de prévoir le nombre de cas positifs de la COVID-19.

Quant au Dr Gaud, elle a passé en revue la situation des patients actuellement sous traitement. Une personne âgée de 75 ans au New ENT Hospital est toujours intubée depuis les trois derniers jours, tandis qu'un autre patient âgé de 69 ans, qui recevait de l'oxygène, est maintenant en meilleur état et a quitté l'unité de soins intensifs (ICU). Deux patients dialysés reçoivent actuellement de l'oxygène et sont sous constante observation, a-t-elle ajouté.

Dr Gaud a également indiqué que six patientes ont été transférées du service d'oncologie de l'hôpital Victoria au New ENT Hospital car elles sont positives à la COVID-19, tandis que 30 patients dialysés sont actuellement à l'hôpital de Souillac.

De plus, elle a donné l'assurance que les bébés du Neonatal ICU de l'hôpital de Victoria, ainsi que celui au New ENT Hospital, se portent bien.