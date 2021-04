Angola: Le vice-président de la République à Cabinda

Cabinda (Angola) — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, est arrivé ce samedi matin dans la province de Cabinda, où il présidera, dimanche, l'acte principal du «4 de Abril», Journée de la paix et de la réconciliation nationale.

En plus de l'acte politique, le programme officiel d'activités prévoit le déplacement du vice-président à la municipalité de Cacongo, où il lancera dans le village de Lândana, une campagne de plantation de mangroves et visitera un projet agro-pastoral et l'embouchure de la Rivière Chiloango.

Dans la municipalité de Cabinda, siège provincial, Bornito de Sousa se renseignera sur l'avancement des travaux de construction du port en eau profonde de Caio et de la rampe du terminal maritime de passagers, ainsi qu'il se réunira avec des étudiants universitaires et des membres du conseil provincial d'écoute social.

Le pays célèbre dimanche 4 avril le 19e anniversaire des accords de Luena, qui ont mis fin à des décennies de guerre civile, la date étant considérée comme Journée de la paix et de la réconciliation nationale.

En plus de l'acte politique, le programme officiel d'activités prévoit le déplacement du vice-président à la municipalité de Cacongo, où il lancera dans le village de Lândana, une campagne de plantation de mangroves et visitera un projet agro-pastoral et l'embouchure de la Rivière Chiloango.

Dans la municipalité de Cabinda, siège provincial, Bornito de Sousa se renseignera sur l'avancement des travaux de construction du port en eau profonde de Caio et de la rampe du terminal maritime de passagers, ainsi qu'il se réunira avec des étudiants universitaires et des membres du conseil provincial d'écoute social.

Le pays célèbre dimanche 4 avril le 19e anniversaire des accords de Luena, qui ont mis fin à des décennies de guerre civile, la date étant considérée comme Journée de la paix et de la réconciliation nationale.