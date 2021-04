Ile Maurice: Covid-19 - Les habitants des nouvelles zones rouges nécessiteront un WAP spécial

Depuis hier, Surinam, Chamarel, Chamouny et Chemin-Grenier ont été décrétés zone rouge car le nombre de cas explose dans ces villages. À partir d'aujourd'hui, les habitants de ces localités auront besoin d'un WAP spécial pour circuler. Le DCP Krishna Jhugroo a fait un appel à leur coopération.

«Dans les villages de Surinam et Chemin-Grenier, il n'y aura pas de problèmes car il y a des supermarchés et des banques. Cependant, pour Chamarel et Chamouny, nous allons mettre en place un plan pour aider les habitants, comme nous l'avions fait à Canot», a fait savoir Krishna Jhugroo, rappelant qu'il faudra désormais être muni d'un WAP spécial pour entrer dans ces régions ou en sortir. «Je rappelle qu'il faut être détenteur d'un WAP avant de demander un WAP spécial», a-t-il rajouté. Pour rappel, 15 cas ont été détectés à Surinam, 25 à Chemin-Grenier, 17 à Chamouny et dix à Chamarel.

Le DCP Krishna Jhugroo a aussi fait un appel pour que les soumissionnaires fassent les demandes comme il se doit. Le procédé tarde car dans plusieurs cas, ils n'ont pas soumis les bons documents ou encore, une seule demande a été soumise à plusieurs reprises. Puis, il y a les demandes pour des activités qui ne sont pas autorisées en ce moment. «Cela prend du temps de trier.»

Par ailleurs, le DCP Jhugroo a fait savoir que du 10 mars au 31 mars, 2 790 personnes ont été verbalisées pour non-port du masque et 7 747 autres pour «breach of temporary restriction order». À l'époque, les premiers risquaient Rs 50 000 d'amende et les autres Rs 500 000. Le 1er avril, la police a émis 148 contraventions pour non-port du masque et 319 pour non-respect du couvre-feu. Tous risquent une amende maximale de Rs 500 000.