Ile Maurice: Affaire Telegram - La version du policier Baker remise en question

Jenssy Sabapathee a consigné une déposition, jeudi, après avoir pris connaissance de la déclaration faite par Michael Baker le 23 mars, au poste de police de Rivière-Noire.

La jeune femme explique avoir appris, à travers un article de lexpress.mu, paru le jeudi 1er avril, que le policier a affirmé dans sa déposition avoir «lost or dropped» son téléphone portable. Ce policier de la Cybercrime Unit est suspecté d'avoir monté, publié et partagé des photos de la travailleuse sociale sur l'application Telegram.

Jenssy Sabapathee remet en question la version des faits du policier et affirme qu'elle est persuadée qu'il s'agit là d'une stratégie pour faire croire que ce n'est pas lui l'auteur des photos incriminées et des messages offensants postés sur Telegram. C'est aussi la raison pour laquelle selon elle, le policier s'est fait passer pour un étudiant. Elle ajoute qu'elle est en possession d'un enregistrement qui démontre que le téléphone était bel et bien en possession du policier après sa déclaration faite à la police.

La travailleuse sociale lance un appel à la police pour que cette enquête soit bouclée au plus vite, craignant que le principal concerné ne quitte le pays pour aller étudier à l'étranger. Du côté du CCID, on nous apprend qu'un communiqué a été envoyé à la maison mère pour enlever les photos et effacer les groupes. «C'est la police régulière qui procédera à l'interrogatoire du policier afin de ne pas embarrasser la Cybercrime Unit», soutient une source. Les limiers travaillent à rassembler les éléments, dont les identités de ceux qui ont partagé des photos et des vidéos et ils seront interrogés une fois le confinement levé.