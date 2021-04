Maroc: Marrakech - Conférence sur les débuts de la Dynastie Alaouite et son rôle majeur dans l'édification du Maroc moderne

Marrakech — Les travaux d'une conférence placée sous le thème "les débuts de la Dynastie Alaouite au Maroc : histoire, patrimoine et développement" se sont ouverts, samedi à Marrakech, à l'initiative de la Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi.

Tenue en partenariat avec la Direction régionale de la culture à Marrakech et la Faculté des Lettres relevant de l'université Cadi Ayyad (UCA) de la cité ocre, cette rencontre, de deux jours, mettra en exergue les principales étapes politiques ayant marqué le Maroc à l'ère des premiers édificateurs de la Dynastie Alaouite, avec un focus sur le rôle et la contribution de la cité ocre dans cette étape fondatrice de l'histoire de cette Dynastie Chérifienne.

Intervenant à la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de la culture et de la jeunesse et sports (Département de la culture), M. Abdelilah Afifi, a relevé que cette conférence parcourra les étapes historiques fondatrices du Maroc moderne, de la stabilité et du développement et de tous les espoirs légitimes, relevant que ces événements fondateurs de l'avènement de la Dynastie Alaouite ont permis aujourd'hui au Royaume d'occuper une place de choix sur la scène internationale grâce à la sagesse et la clairvoyance des Sultans et Rois Alaouites.

Les événements du 17è siècle ont démontré la capacité de la Dynastie Alaouite à unifier le Maroc sous un règne éclairé, qui apprend aux générations actuelles que l'édification d'une Nation est le résultat d'un long processus historique marqué par la sagesse en matière de gestion de la politique intérieure et étrangère, lequel processus a été empreint d'efficience, d'efficacité et d'audace, sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il souligné.

De son côté, le président de la Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi, Moulay Slama Alaoui, a relevé que "cette conférence procède de l'importance de la personnalité de Moulay Ali Cherif (enterré à Marrakech), en tant que personnalité multidimensionnelle, et en tant que référence scientifique, historique et civilisationnelle inspiratrice de la sagesse, à travers les positions éternelles et les réalisations encore vivantes".

Et d'ajouter que le comité organisateur s'est penché sur une étude scientifique approfondie et objective visant à aborder cette étape de l'Histoire du Maroc dans le contexte d'un processus historique global en partant des débuts de l'Etat depuis la fondation jusqu'a à l'heure actuelle, tout en mettant en exergue les réalisations ayant marqué cette période dans tous les domaines vitaux et stratégiques.

La thématique de cette session sera un prélude pour la constitution d'un projet culturel intégré et riche qui sera élaboré dans les prochaines éditions, et c'est là, l'objectif ultime de la Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi en collaboration avec ses partenaires, dont les institutions et les services extérieurs concernés, les chercheurs et les acteurs dans les différents champs scientifiques, a-t-il insisté.

Placé sous le thème « la charge du pouvoir et la sagesse de la gouvernance », ce conclave est marqué par la participation d'un parterre de professeurs universitaires, de chercheurs et d'académiciens qui vont aborder les premiers signes de l'établissement de la Dynastie Alaouite et ses prolongements civilisationnels, ainsi que la contribution de ses Sultans Chérifiens au façonnement des contours de l'identité marocaine et ce, grâce à l'addition de leurs qualités religieuses et spirituelles et de leur sérénité politique, sociale et économique.

Cette conférence se décline en trois sessions scientifiques. La première portera sur « le Maroc et le tournant du 11ème siècle de l'Hégire/17è siècle, les conjonctures et les variables », alors que les deuxième et troisième sessions seront axées respectivement sur « L'édification de l'Etat et la compétence de la gouvernance » et « Le patrimoine culturel dans la ville de Marrakech ».

Parallèlement aux travaux de cette conférence, il sera procédé à l'organisation par M. Khalid Naji, chercheur spécialiste en numismatique, d'une exposition des monnaies marocaines au début de l'ère de la Dynastie Alaouite.

Par ailleurs, une table ronde se tiendra sur la stratégie médicale de prévention et le renforcement des capacités du système de santé au Maroc face à la pandémie de la Covid-19, en puisant dans l'histoire du pays en matière de lutte contre les épidémies et pandémies, avec la participation de représentants de la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech.