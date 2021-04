Madagascar: Objectifs de développement durable - Où en est la pays par rapport à l'Agenda 2030?

Un atelier s'est tenu récemment pour voir les résultats obtenus par Madagascar en matière de mise en œuvre des dix-sept Objectifs de développement durable (ODD). À l'issue de cet atelier de consultation, un « rapport national volontaire » de Madagascar 2021 va être rédigé par les parties prenantes. Le rapport tiendra compte des données et informations relatives à la mise en œuvre ainsi que des goulots d'étranglement et des facteurs critiques de réussite.

Les initiatives et les efforts entrepris seront alors présentés à New-York au mois de juillet prochain. Les ODD consistent principalement à mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes, réduire significativement les inégalités et les injustices et mettre en œuvre des mesures pour faire face au changement climatique. Madagascar a déjà souscrit à l'Examen national volontaire en 2016.

La thématique de cet examen pour cette année s'articule autour de la reprise durable et résiliente après la pandémie de covid-19, qui favorise les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable, ouverture d'une voie inclusive et efficace vers la réalisation de l'agenda 2030 dans le contexte d'une décennie d'action, et de réaliser un développement durable.

Les différentes institutions de la République, les ministres sectoriels, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et le secteur privé, étaient représentés à cet atelier de consultation.