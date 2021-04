Madagascar: L'autisme à Madagascar, mettez-vous à leur place

Chaque 2 avril se tient dans le monde entier la journée de sensibilisation à l'autisme. Le mois d'avril est dédié à faire connaitre, parler de l'autisme et des réalités que vivent les personnes autistes et leurs familles. C'est aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour une meilleure prise en charge et une meilleure inclusion par la société.

Dans le monde entier, les prises en charges adaptées et continues pour les autistes restent un grand combat. On constate que les familles aux États-Unis, comme celles en France ou en Corée du Nord ; les familles à Mayotte comme en Russie vivent des difficultés similaires. Une souffrance commune vécue par les parents et fratries, par les aidants et les associations. Certes, des facilités et une certaine qualité de prise en charge existent dans les pays plus avancés. Par contre, les familles sont totalement laissées à elles-mêmes dans des pays pauvres. C'est le cas pour Madagascar.

Une année s'est écoulée depuis la décision d'un état d'urgence par le gouvernement malgache. Durant les périodes difficiles du confinement, toutes les structures de prise en charge ont été fermées au même titre que les écoles. Pourtant, il est crucial pour les personnes avec des besoins spécifiques de poursuivre les accompagnements. Les cris d'alerte des parents et des éducateurs n'ont malheureusement pas trouvé des oreilles attentives auprès des dirigeants.

Dans ce contexte mondial sanitaire et économique très difficile, les autistes et leurs parents ainsi que les éducateurs à Madagascar en paient le prix fort. Pour beaucoup, des années d'efforts, d'investissement financier, de fatigue, d'énergie ont été annihilés depuis mars 2020. Un probable reconfinèment plane et les inquiétudes des familles redoublent. Ces dernières sont à bout de souffle car mis à part les dégâts causés par la rupture des prises en charge sur les autistes, les moyens financiers pour poursuivre les différents appuis se sont taris.

Il faut savoir qu'un enfant autiste peut avoir besoin de plusieurs accompagnements. S'il présente par exemple des troubles de communication, des séances d'orthophonie sont nécessaires à raison de deux à trois séances par semaine. Le coût d'une séance de trente minutes peut coûter entre trente à quatre-vingt mille Ariary. Si l'enfant a des difficultés en matière de motricité, de coordination des mouvements et du corps, il est impératif d'avoir des sessions de psychomotricité plusieurs fois par semaine. En gros, une prise en charge mensuelle peut très vite valoir près de un million d'Ariary.

De grâce, il est plus que temps que des décisions politiques soient prises pour au moins soulager les familles. Des familles qui se retrouvent dans la très grande précarité et qui sont tout autant rejetées par la société.

Lors d'une formation de parents d'enfant autiste à Antsirabe, une mère de famille raconte ses mésaventures tout en larmes. Mère célibataire, elle n'a que ses maigres revenus de laveuse de bidon jaune pour subvenir quotidiennement aux besoins de ses deux enfants. Un après midi, elle rentre chez elle et se rend compte que son enfant a disparu. Malgré ses cris et ses larmes pour appeler son enfant, ses recherches dans tout le quartier, personne, strictement personne n'est venue l'aider. Pourtant, nous confie-t-elle, quand un zébu disparaît, tous les hommes du quartier se mettent à sa recherche.

Tout être humain aurait des droits. Tous les enfants naitraient égaux. Est-ce vraiment la réalité? Il semblerait que les enfants différents dont les enfants autistes valent moins qu'un zébu.