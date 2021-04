Madagascar: Football - Pro League - Le divorce est consommé entre Five et Elgeco Plus

Las de subir les coups bas émanant d'Elgeco Plus et de ses dirigeants, le Five FC a choisi de recevoir tous ses matches au complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona.

Non seulement Elgeco Plus accapare la moitié des recettes mais la société dicte également ses lois quant aux heures d'entraînement du Five FC.

Logique que le Five FC choisisse de recevoir le Cosfa à Vontovorona pour un duel au sommet, le vainqueur prendra la tête de cette conférence Nord et se qualifiera logiquement pour le play off.

L'autre belle affiche de cette journée aura lieu dimanche au stade d'Elgeco Plus où Zanakala se déplacera pour affronter l'Ajesaia pour une bataille de toute beauté.

Pour revenir au By Pass mais pour samedi à midi, la CNaPS Sport-Disciples FC va affronter l'Uscafoot dans un match à ne pas perdre pour les coéquipiers de Rija Rasoanaivo.

Ce même jour mais à 14 heures 30, Elgeco Plus tentera de revenir dans la course face à son bourreau en l'occurrence au JET Kintana des néo-Barea Tsito et surtout Doddy qui va redoubler d'ardeur pour montrer qu'on a eu tort de ne pas l'avoir aligné face au Niger.

Le dernier match, ce dimanche à Ampasambaza, sera le derby du Sud entre le FCA Ilakaka et un 3FB qui va tout faire pour signer ses premiers points.