Madagascar: Escroqueries par SMS - Elles persistent malgré les emprisonnements

Hier, certains usagers de la téléphonie mobile ont reçu des messages courts (SMS) les notifiants qu'ils étaient les heureux gagnants d'une tombola. On parle d'un tirage au sort fait à l'issue d'un festival de grande envergure. Le lot serait une voiture tout-terrain, une Nissan de type hardbody.

Les personnes informées, puisqu'il s'agit d'un fait répétitif et maintes fois rapportés par la presse, ont tout de suite su qu'il s'agissait d'une tentative d'escroquerie. Le mode opératoire de ces malfrats est très simple. Ils se font passer pour des employés d'une société de sucrerie à Ambanja et une fois qu'on les appelle, ils affirment que la voiture est déjà disponible. Ils demandent alors au "gagnant" de leur envoyer de l'argent afin qu'ils puissent régler la paperasse et payer le carburant pour livrer le lot aux bénéficiaires. Beaucoup mordent à l'appât et voient leur rêve de rouler avec une voiture 4×4. La transaction se fait via mobile money. Une fois l'argent envoyé, le numéro n'est plus opérationnel.

A ce stade, les personnes comprennent qu'elles sont victimes d'escroquerie. L'année dernière, les plaintes concernant ce type de délit sont nombreuses auprès des forces de l'ordre. Une ouverture d'enquête a permis de mettre la main sur un réseau d'escrocs agissant par le biais de la téléphonie mobile. Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'a fallu que quelques jours pour que d'autres escroqueries de la sorte reviennent en force. C'est dire que l'opération malsaine demeure lucrative pour les escrocs. Pas plus tard qu'hier, ils ont continué de faire de même en envoyant plusieurs sms avec la même forme et le même contenu qu'il y a un an. Du pain sur la planche pour les enquêteurs...