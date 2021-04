Madagascar: Acte de banditisme - Un commerçant attaqué par des « Sakamainty »

Jeudi vers minuit, un commerçant et sa famille demeurant à Tsarafonenana, fokontany Tsaratanana commune rurale et district de Soanierana-Ivongo ont été victimes d'une attaque à main armée commise par quatre bandits. Avant de s'introduire dans le domicile des victimes, les malfaiteurs ont proféré des menaces.

Ils se sont annoncé sous le nom de « Sakamainty » et ont jeté des pierres. Le commerçant et sa famille ont essayé de résister mais les malfrats ont réussi à entrer dans leur domicile. Les bandits ont ainsi dérobé quatre téléphones portables et 3 millions Ar. De sang froid, les malfrats ont agressé et menacé les personnes qui se trouvaient dans la maison. L'épouse du commerçant a reçu un coup de bâton sur son épaule, une autre personne présente s'est tordue le bras droit et la troisième victime a été touchée à la tête, blessée par un coup de machette. Voulant protéger leurs biens, les victimes ont rendu leurs coups aux bandits, mais selon ses dernières, les malfaiteurs avaient un fusil de chasse et un pistolet automatique.

Les blessés ont reçu les premiers soins et ne présentent aucune complication selon le médecin traitant. Après avoir obtenu ce qu'ils voulaient, les bandits ont quitté les lieux en direction du Nord, vers le chef-lieu du district de Soanierana-Ivongo. Après l'attaque, le commerçant accompagné de deux personnes sont venues au bureau de la brigade de la gendarmerie de Soanierana Ivongo pour informer les gendarmes des évènements et déposer plainte. Les forces de l'ordre se sont vite rendues au domicile des victimes pour constater les faits et poursuivre les malfaiteurs. Arrivés sur les lieux indiqués, les gendarmes ont procédé à la sécurisation et au ratissage de la scène de crime et des environs. Des traces de sang, des traces de balles et des débris de matériels ont été découverts sur le lieu de l'effraction. Aucun bandit ni suspect n'a été trouvé pour l'instant. Une enquête a été ouverte.