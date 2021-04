Madagascar: Le pays de plain pied dans la deuxième vague de l'épidémie

La deuxième vague de l'épidémie n'est plus une vue de l'esprit. On y est depuis bientôt un mois et nous devons l'affronter avec courage et lucidité. Ses effets sont beaucoup plus dévastateurs que ceux de l'année dernière.

Tout le monde s'était un peu bercé d'illusions, pensant que la Grande-île était protégée par son insularité, mais le relâchement, constaté un peu partout, a laissé la porte ouverte à la propagation d'un variant extrêmement dangereux. Aujourd'hui, on en subit lourdement les conséquences. De nombreuses familles sont en deuil et aucune région n'est épargnée. Les autorités ont pris la mesure du danger qui peut plonger le pays dans une crise autrement plus importante que celle de l'année dernière. La population est plongée dans le désarroi et essaie tant bien que mal de se protéger contre ce fléau qui peut emporter les personnes atteintes en quelques heures. Le personnel médical est sur le qui-vive, mais il est très vite débordé par l'afflux des malades.

Les dirigeants préparent leur riposte à cette deuxième vague meurtrière. Devant son ampleur, ils vont certainement durcir les mesures à appliquer. Le chef de l'État va les annoncer, ce soir, lors de son discours à la Nation. Les Malgaches vont attendre avec une certaine crainte cette intervention et les effets de toutes les décisions qui vont être prises. Le choix du vaccin que l'on va commander lui permettra de diminuer la pression du virus, mais le retour à un confinement sera peut-être nécessaire pour casser véritablement le cycle de la propagation du virus. La vie de la Nation est suspendue à l'évolution de l'épidémie. Néanmoins, cette semaine a été marquée par la nomination, par le chef de l'État, des derniers membres de la HCC, maintenant majoritairement composée de femmes.

Sur le plan international, l'actualité est toujours dominée par l'évolution de la pandémie de Covid-19. Le président Joe Biden est en passe de gagner son pari de vacciner 100 millions d'Américains avant le 4 juillet, jour de la fête nationale. Les autres pays qui ont entamé leur campagne de vaccination peuvent aussi se rassurer. Une partie importante de leur population est maintenant immunisée. En France, les autorités sanitaires font beaucoup d'efforts pour que le nombre de personnes vaccinées s'accélère. Des vaccinodromes vont être installés dans toutes les régions, mais le chiffre des contaminations qui est encore élevé force les autorités à prendre des mesures contraignantes. La période de Pâques va être placée sous le signe du confinement dans plusieurs départements. Par la force des choses, les écoliers, les collégiens et les lycéens verront leurs vacances scolaires s'allonger. Dans les pays européens, en général, c'est un véritable tour de vis qui est institué. La troisième vague ne laisse aucune latitude à un relâchement .Cependant la population a de plus en plus de mal à supporter les contraintes imposées.

Aux Etats Unis, le président Joe Biden veut remettre en selle une économie qui a souffert de la crise de la Covid-19. Il a proposé d'investir 2.000 milliards de dollars dans les infrastructures pour créer des millions d'emplois. Il ambitionne aussi de tenir la dragée haute à la Chine et de lutter contre le changement climatique. Mais le locataire de la Maison Blanche s'attend à une âpre bataille au Congrès pour faire voter ce plan ambitieux.

Madagascar va maintenant entrer de plain pied dans la deuxième phase de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Elle sera dure et particulièrement âpre. Les prises de décisions du pouvoir vont conditionner la sortie d'une crise qui s'annonce pénible. Les Malgaches vont devoir affronter de dures épreuves dans les semaines à venir.