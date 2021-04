Madagascar: Infrastructures vertes - Des solutions technologiques mises en avant

« Il ne suffit plus de construire des infrastructures, il faut également penser à l'environnement et accorder une grande importance à ce volet, dans l'élaboration des projets ». Ces propos ont été martelés à plusieurs reprises par le ministre chargé de l'Aménagement du territoire et des Travaux Publics, Hajo Andrianainarivelo, durant ses descentes sur les sites de réalisation de projets d'infrastructures.

Cette optique est également partagée par les grands pays, à l'exemple des Etats-Unis, qui comptent reconstruire ses infrastructures vieillissantes, datées des années 1950. Les chercheurs américains se lancent déjà à la recherche de solutions pour mieux rationaliser le temps, limiter les surcoûts de travaux et réduire les émissions de carbone, etc. Parmi les solutions qui sortent du lot figurent les « digital twins » ou jumeaux numériques. Selon Paul Dunn, directeur de la société d'architecture internationale Callison RTKL, il s'agit d'une façon de créer une réplique numérique d'un objet, d'un processus ou d'un système. Dans le cadre de la construction d'infrastructures, ce procédé permet d'utiliser des modèles 3D avancés connectés à des analyses basées sur l'IA (Intelligence artificielle) pour mieux mesurer, prévoir et atténuer les émissions d'un bâtiment.

Avantages. En effet, cette modélisation rationalise le processus de construction et facilite l'anticipation d'éventuels incidents, de surcoûts ou de retards sur la construction. Selon une étude faite à l'Université d'Oxford, près de 90% des projets d'infrastructures dans le monde affichent un retard d'exécution ou un dépassement de budget, par rapport à ce qui a été prévu. Le procédé basé sur les « digital twins » permet d'éviter ces imperfections aux grandes conséquences. Par ailleurs, selon Paul Dunn, l'époque actuelle exige une qualité irréprochable des réalisations, ce qui nécessite des modèles et des simulations numériques précises, avec des données réelles. Bref, le progrès technique dans le secteur du numérique est indispensable, pour les projets d'infrastructures que Madagascar ambitionne de réaliser, pour réussir son émergence.