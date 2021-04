Madagascar: Label Malagasy Ny Antsika - Animation et distribution de lots hier à Ankorondrano

Les actions de sensibilisation pour la consommation des produits « Vita Malagasy » se poursuivent. Plusieurs lots ont été remis hier, aux gagnants de la grande tombola, organisée dans le cadre de cette campagne.

Un voyage à deux à destination de Sainte-Marie, un bon d'achat de 200.000 ariary et bien d'autres lots, ont été attribués hier aux participants de la tombola organisée par le SIM (Syndicat des industries de Madagascar) et le MICA (Ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat). C'était lors d'une animation organisée devant Jumbo Ankorondrano, pour sensibiliser les consommateurs à choisir le label « Malagasy Ny Antsika ». A noter que ce label est décerné par le SIM aux produits qui répondent aux critères. Lancé en 2018, il vise à démontrer le professionnalisme des entreprises locales et à faire adhérer les consommateurs aux produits nationaux. Selon les explications, les critères en question concernent la création de valeur ajoutée, marquée par une activité de transformation industrielle et des emplois au niveau local, la qualité de fabrication dans le respect des lois et des règlements, pour la plus grande satisfaction des consommateurs, et enfin, le respect de l'éthique, avec un engagement d'intégrité et une démarche de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).

Substitution. Plus de 350 produits sont actuellement labélisés « Malagasy Ny Antsika » et sont déjà très prisés par les consommateurs. Selon le SIM, cette marque collective des industries malgaches a été élaborée dans le cadre d'une action collective pour contribuer à la promotion des produits des entreprises membres du syndicat et notamment pour améliorer la compétitivité des industries locales. L'objectif, selon ses promoteurs, est de substituer les produits d'importation consommés localement, par des produits locaux.

A noter que plus de 80% des produits consommés dans la Grande-île sont encore importés de l'extérieur. Outre le déficit de la balance commerciale engendré par cette situation, les producteurs locaux perdent également l'avantage, faute de rendement d'échelle. Selon les industriels, la compétitivité des produits fabriqués à Madagascar progresse considérablement, si les consommateurs les achètent davantage pour que les industries puissent produire en grande quantité afin de réduire les coûts, tout en améliorant la qualité. Une telle évolution permettra au pays d'exporter plus et de gagner du terrain sur les marchés internationaux, surtout au niveau des marchés communs et des zones de libre-échange.