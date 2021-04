Togo: D1 - Rentrée victorieuse pour ASKO malgré tout

« La rentrée, c'est la fin des belles vacances, c'est l'école qui recommence ». Il n'y a pas d'écolier au Togo qui dirait n'avoir jamais récité cette récitation. Et bien c'est la même récitation à quelques mots près que les clubs ou joueurs de la division d'élite du football togolais récitent à cœur joie ce week-end après une année de vacances forcées à eux octroyées par la Covid-19.

Pour la rentrée, s'en était une ce Samedi avec l'opposition entre le champion déclaré de la saison dernière, ASKO et Sara FC de Bafilo à Sokodé. En match d'ouverture de la saison, le club cher au président Mey Gnassingbé s'est offert son adversaire sur un score de 2-0. Après une première partie soldée par un score nul et blanc, sous le regard de la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lidi Bessi-Kama, qui a donné le coup d'envoi de la saison, tout se jouera en seconde partie. Servi par le capitaine, Tchakei Marouf à la 76ème, Ouattara Moutalabi inscrira le premier but de la saison. On croirait que le score en resterait là en la faveur des Jaunes et Noirs d'ASKO quand, dans le temps additionnel, le passeur sur le premier but viendra rendre justice toujours à son club en transformant un penalty accordé aux Kondonas. On en restera là pour le match d'ouverture. ASKO l'enlève donc sur un score de 2-0.

Les autres rencontres de la première journée de ce championnat de D1 saison 2020-2021 se jouent demain dimanche.