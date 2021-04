Mauritanie: Le Décanat des études supérieures de l'Université d'Aïoun organise un atelier pour promouvoir la recherche scientifique

Aïoun — Le Décanat des études supérieures de l'Université des Sciences Islamiques d'Aïoun a organisé, vendredi soir, un atelier de réflexion pour étudier les moyens de promouvoir la recherche scientifique à l'Université des Sciences Islamiques d'Aïoun.

La cérémonie d'ouverture de cet atelier de deux jours a été marquée par un discours de bienvenue prononcé par le Doyen des études supérieures, Dr Sidi Mohamed Ould Moustapha Ould Jiyid, dans lequel il a placé la rencontre dans son contexte, celui de prise de conscience de l'importance du caractère vital et prioritaire de la promotion de la recherche scientifique en tant que moyen efficace de relever les divers défis et contraintes et la voie, la meilleure et la plus sûre pour le progrès des nations et des sociétés et la réalisation de leur prospérité.

De son côté, le vice-président de l'Université en charge de la recherche scientifique et des relations internationales, Dr Moustapha Ould Béchir, a souligné l'importance de cet atelier et salué les efforts déployés par le Décanat pour développer la recherche scientifique à l'Université.

La première session, animée par le doyen a été marquée par plusieurs exposés dont des présentations sur :

- La problématique de la construction méthodologique et de l'honnêteté intellectuelle dans le contexte de la révolution de l'information numérique: par le Dr Yedhih Abderrahmane, coordinateur du Master Jurisprudence des cas d'espèce à la Faculté de la Chariaa ;

- La recherche scientifique et ses défis dans le domaine des études islamiques: par le Dr Ishak Ould Cheikh Sidi Mohamed, chef du Département Tronc commun à la Faculté de la Chariaa ;

- La renaissance du patrimoine scientifique national et la problématique de l'attribution et de la documentation: présenté par le Dr Muhammad Ahmad Al-Mona, professeur de sciences du Coran au Collège de la charia.

Le programme du deuxième jour de l'atelier comprend la répartition des participants entre trois ateliers (groupes de travail): le premier sur les défis de la recherche scientifique à l'Université des sciences islamiques d'Aïoun ; le second sur les priorités de la recherche scientifique à l'Université et le 3ème sur les Mécanismes de développement de la recherche scientifique à la même 'Université.