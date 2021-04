Algérie: Merad - Investir dans les composantes du développement rural

Illizi — Le chargé de mission à la Présidence de la république, Brahim Merad, a appelé, vendredi depuis la localité frontalière de Tarat (200 km à l'Est d'Illizi), à l'investissement dans le potentiel inexploité du développement rural en vue d'un essor global et durable.

M.Merad, qui s'enquerrait de la situation du développement au village de Tarat, frontalier avec la Libye, au deuxième et dernier jour de sa visite de travail dans la wilaya d'Illizi, a indiqué que les régions à caractère rural et pastoral, recèlent d'énormes ressources naturelles et agropastorales susceptibles de garantir un développement rural et socioéconomique durable, si elles venaient à être exploitées de façon optimale.

Admiratif devant l'importance des ressources naturelles et agropastorales de Tarat, il a appelé les jeunes de la région à investir dans ces segments, en tant que moteurs du développement local et leviers de croissance de la production agricole et animale.

Lors de son inspection de projets d'aménagement urbain concrétisés dans le village de Tarat, dont les réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'éclairage public et de routes sur 3,5 km, M. Merad a souligné le rôle du citoyen en tant que partenaire essentiel dans l'impulsion du développement, à travers la préservation des acquis réalisés, en plus d'œuvrer aux côtés des autorités locales pour rattraper les insuffisances constatées.

Un exposé détaillé lui a été présenté, à cette occasion, sur les projets du secteur des Ressources en eau, concrétisés au cours des deux dernières années et ciblant 13 zones d'ombre avec un total de 42 opérations liées notamment au fonçage et l'équipement de forages, la maintenance et l'extension des réseaux hydriques ainsi que la réalisation d'une station de traitement et de déferrisation de l'eau.

Le chargé de mission à la Présidence de la république s'est enquis, par ailleurs, des conditions de scolarisation au niveau de ce village, où il a inspecté un groupement scolaire de classe -B-, comptant six (6) classes, une salle polyvalente et une autre d'informatique et d'Internet, en plus d'un bloc administratif et d'une infirmerie.

Au moins 116 opérations de développement ont été concrétisées à travers les zones d'ombre de la wilaya d'Illizi, pour un cout global de 5,77 milliard DA, a-t-on fait savoir.