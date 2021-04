Afrique: CAN 2022 / Éléphants - Les artisans de la qualification

Les Éléphants de Côte d'Ivoire ont décroché leur 9e participation d'affilée à la Can. Ils ont fini les éliminatoires à la tête de la poule K après avoir enregistré quatre victoires, un match nul et une défaite. Ils totalisent 13 points avec 11 buts inscrits et 5 encaissés. Sur l'ensemble des éliminatoires, la bande à Serge Aurier et Serey Dié est la 6e meilleure équipe après la Tunisie qui totalise 16 pts, le Nigeria, le Sénégal, l'Algérie et le Maroc qui ont, tous, engrangé 14 points. L'équipe de Beaumelle a la 4e meilleure attaque (11 buts) et la 8e meilleure défense.

C'est le bilan d'une aventure qui a débuté en novembre 2019 et qui s'est achevée en mars 2021. Pour ces six matches, la Côte d'Ivoire a utilisé au total 35 joueurs qui n'ont pas tous eu le même rendement.

Les joueurs les plus utilisés

Au niveau des statistiques, ce sont seulement trois joueurs qui ont pris part à toutes les six rencontres de l'équipe. Le portier des Éléphants, Sylvain Gbohouo a disputé tous les matches des éliminatoires, en tant que titulaire. Soit 540 minutes passées sur l'aire de jeu au cours desquelles il a encaissé 5 buts.

C'est le portier numéro 1 des Éléphants depuis 2017 et devrait conserver ce statut au Cameroun, en 2022. Le capitaine Serge Aurier fait également partie des inamovibles de l'équipe. Comme Gbohouo, le latéral droit de Tottenham n'a raté aucune minute dans ces éliminatoires où il a été plusieurs fois décisif. Max-Alain Gradel est le 3e joueur à avoir disputé toutes les rencontres. Mais contrairement à Serge Aurier, le joueur de Sivasspor n'a pas toujours débuté en tant que titulaire. Il est entré en cours de jeu face à Madagascar à Antananarivo et contre l'Éthiopie au stade d'Ebimpé.

Ce trio est complété par les joueurs qui ont disputé 5 et 4 matches avec les Éléphants dans ces éliminatoires. Wilfried Kanon, Nicolas Pépé et Franck Kessié (5 matches) constituent également des éléments essentiels de l'équipe tant sous l'ancien sélectionneur Kamara Ibrahima qu'avec le Français Patrice Beaumelle. Wilfried Kanon a manqué le 3e match des Éléphants contre Madagascar à Ebimpé. Nicolas Pépé est quant à lui resté sur le banc de l'équipe lors de la dernière rencontre face à l'Éthiopie, alors que Franck Kessié n'était pas présent à Addis-Abeba, contre l'Éthiopie.

Le onze type se dessine

Avec ces rencontres des éliminatoires de la Can 2022 et en attendant celles du mondial 2022 prévues au mois de juin, le sélectionneur Patrice Beaumelle a une idée de ce que devrait être le groupe de base de l'équipe. Dans les buts, Sylvain Gbohouo semble indéboulonnable. Au poste d'arrière droit, Serge Aurier n'a également pas de concurrent, tout comme à gauche où Wilfried Kanon s'est imposé. Un poste qui était pourtant tenu lors des deux premières sorties par Wonlo Coulibaly qui s'est par la suite blessé et qui n'a plus rejoué. En défense centrale, c'est un peu plus serré. Si Willy Boly s'est imposé dans ce secteur lors des quatre dernières rencontres, pour son binôme, il y a eu plusieurs choix.

Titulaire à ce poste lors de la Can 2019, Ismaël Traoré est sorti des plans de Beaumelle après avoir été titularisé à deux reprises par Ibrahima Kamara. De retour de blessure, Eric Bailly a disputé et rassuré contre le Niger à Niamey. Un secteur où Déli Simon et Sinaly Diomandé (Lyon) n'ont pas encore dit leur dernier mot.Dans l'entre-jeu, si Franck Kessié est indiscutable, les deux autres places n'ont pas encore trouvé définitivement preneur. Sangaré Ibrahima du Psv Eindhoven a cependant gagné des galons avec trois titularisations lors des trois derniers matches. Akpa Akpro, Christian Koffi Kouamé, Fousseni Coulibaly, Odilon Kossonou et même Maxwel Cornet, selon le système de l'entraîneur sont également des armes potentielles.En attaque, Nicolas Pépé et Max Gradel sont pour l'instant les préférés de Beaumelle. Mais Kouassi Evrard pourrait bousculer la hiérarchie. A la pointe de l'attaque, Sébastien Haller avait pris une belle option mais reste sur la menace de Jonathan Kodjia. Yohan Boli n'ayant pas encore convaincu.

Tout compte fait, Patrice Beaumelle a une bonne marge de manœuvre avec les talents qui pointent le bout du nez tels qu'Amad Diallo ou Coulibaly Souleymane. D'autres valeurs qui n'ont pas été convoquées pour des raisons diverses devraient également se mêler de la partie lors des éliminatoires du mondial 2022.