Cote d'Ivoire: Dernier chemin de croix - Des prières pour les Chefs d'État pour la paix et la liberté de tous

Pâques, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ, sera célébrée ce dimanche. En prélude à ce moment durant lequel les chrétiens laissent exploser leur joie, hier vendredi, jour du dernier grand Chemin de croix qui s'est fait cette année en paroisse du fait de la pandémie de Covid-19, c'était jour de silence et de recueillement.

Sous la direction des prêtres et à genoux, les fidèles ont prié le Tout-Puissant pour les Chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Afin que Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. « Dieu tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre, s'affermissent avec la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse ».

Ce moment de prière a eu lieu à la fin du chemin de croix. Il a été vécu de la première station, qui rappelle la condamnation de Jésus à mort, à la 14e station, la mise de son corps au tombeau. Toutes les étapes ont été suivies d'un commentaire du prêtre. A la 12e station, lorsque Jésus meurt sur la Croix, il dira : « En Jésus qui meurt, c'est tout innocent qui meurt, ne soyons pas des complices par notre manque de solidarité ». Des prières ont été dites pour qu'à la lumière du Saint-Esprit, Dieu donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller à lui avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Des prières ont également été faites pour les Juifs, eux à qui Dieu a parlé en premier, pour qu'ils progressent dans l'amour de Dieu et la fidélité à son alliance. Les fidèles ont aussi prié pour le pape, le cardinal et les évêques, sous la direction des prêtres de la paroisse.

Selon le père Ebrin Loïc Stéphane, vicaire à la paroisse Saint Jean de Cocody, ce chemin de croix est la manifestation du Christ qui meurt à la Croix pour racheter toute l'humanité. « Vendredi, c'est l'expression de Dieu qui meurt par amour pour l'homme. Nous sommes invités à pouvoir nous donner, nous sacrifier, pour mieux aimer Dieu et mieux aimer nos frères. C'est un jour où l'on apprend que le mystère de la mort se vit chaque jour à travers nos sacrifices et nos renoncements pour pouvoir mieux se donner à Dieu et aux autres ».

Dans la célébration qui a eu lieu à la fin de la prière, le père Akon Marie-Daniel qui a fait l'homélie a invité les fidèles au silence, comme Marie et Jean aux côtés de Jésus, contemplant son côté ouvert, signe de l'immense amour qu'il a pour l'humanité. "Tirons profit de sa passion bienheureuse. C'est dans la passion que Jésus nous dit qui il est véritablement : "Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité". "Qu'est-ce que la vérité ?", demande Pilate qui n'avait pas compris que toute la vie du Christ n'a été que révélation de la vérité, c'est-à-dire révélation du visage miséricordieux du Père".

Ce soir, dans toutes les paroisses, il y aura la veillée pascale durant laquelle la résurrection du Christ sera célébrée avec le feu nouveau qui va servir à allumer le cierge pascal et les bougies. Pour chanter la venue de la lumière dans le monde.