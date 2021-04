Maroc: Le pays et l'Argentine veulent dynamiser des accords relatifs à l'enseignement supérieur et à l'homologation réciproque des diplômes

Buenos Aires — Le Maroc et l'Argentine ont convenu de dynamiser des accords relatifs à l'enseignement supérieur et à l'homologation réciproque des diplômes délivrés par les universités et les instituts supérieurs dans les deux pays.

Une source diplomatique a indiqué que deux projets d'accord portant sur l'enseignement supérieur et la reconnaissance mutuelle des diplômes sont en cours d'examen.

Ces projets d'accord ont fait l'objet d'une rencontre entre le ministre argentin de l'Éducation, M. Nicolas Trotta, et l'ambassadeur du Maroc en Argentine, M. Yassir Fares.

Lors de cette rencontre à laquelle ont assisté également les ambassadeurs d'Egypte et d'Inde, les deux parties ont examiné le processus de finalisation de ces accords en vue de leur signature dans un avenir proche.

Lors de la visite de SM le Roi Mohammed VI en Argentine en décembre 2004, le Maroc et l'Argentine avaient conclu un accord de coopération culturelle, scientifique et technologique qui vise à développer la coopération interuniversitaire à travers l'échange d'étudiants, de chercheurs et de boursiers.

L'accord établissait les bases d'une coopération scientifique et technologique et encourageait la participation d'enseignants chercheurs à des conférences, colloques et séminaires organisés dans chacun des deux pays.

Il prévoyait également la création, au sein des universités des deux pays, respectivement de Chaires des études latino-américaines et arabo- islamiques.