Angola: Les agendas politiques doivent tenir compte des revendications populaires - CICA

Luanda — Les objectifs pour lesquels les hommes, les femmes et les jeunes manifestent devraient faire partie de l'agenda politique du gouvernement, a déclaré samedi le secrétaire général du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA), la révérende Deolinda Dorcas Teca.

La cheffe religieuse a fait cette déclaration concernant la nécessité de pacifier les esprits, à un moment où il y a une montée de la tension entre les acteurs politiques, avec des manifestations claires d'intolérance.

Selon Deolinda Dorcas Tecas, les manifestations sont un droit des citoyens inscrit dans la Constitution de la République d'Angola et doivent donc être considérées comme un élément permettant de mesurer les souhaits et les ambitions des gouvernés.

Il a souligné comme causes l'augmentation effrénée des produits du panier de la ménagère, la réduction du pouvoir d'achat des citoyens, le manque d'emploi et les conséquences de la pandémie du covid-19 qui sévit dans le pays depuis mars de l'année précédente.

Selon l'interlocutrice, malgré ces aspects, les manifestations ne résoudront pas les problèmes des citoyens, étant nécessaires des mesures concrètes pour résoudre ces problèmes.

Elle a également défendu la nécessité de donner la priorité à la formation professionnelle, à la création d'emplois, à encourager l'esprit d'entreprise et à valoriser le personnel.

Elle a indiqué que cette question ne pouvait être uniquement de la responsabilité de l'Exécutif, le secteur privé jouant un rôle de premier plan dans cette action.

"L'emploi contribue au développement durable des communautés rurales et urbaines et, dans ce contexte, nous devons cultiver l'esprit de solidarité et d'entraide", a-t-elle conclu.

