Angola: L'État encaisse 52 milliards dans le cadre du PROPRIV

Luanda — Cinquante-deux milliards de kwanzas est le montant collecté par l'État angolais, à travers l'attribution de huit projets agro-pastoraux et de trois actifs, dans le cadre du programme de privatisation (PROPRIV), en cours dans le pays, depuis 2019.

Il s'agit de cinq projets agro-pastoraux, avec un accent sur les fermes de Cuimba (Zaire), Longa (Cuando Cubango), Pungo Andongo et Quizenga (Malanje) et Sanza Pombo (Uíge), dont les accords de concession ont été signés jeudi entre l'Institut de gestion d'actifs et de participations de l'Etat (IGAPE) et les entreprises lauréates des appels d'offres.

Au cours de la même séance, dirigée par le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, qui est le coordinateur de PROPIV, Ottoniel Santos, trois actifs du secteur des boissons ont également été attribués, l'Exécutif se dessaisissant de ses participations précédemment réalisées dans les brasseries Cuca (1% ), Eka (4%) et Ngola (1%), situées dans les provinces de Luanda et Huila.

Pour Ottoniel Santos, ces projets joueront un rôle important dans les régions où ils sont implantés, soutenant la lutte contre les asymétries dans le pays, en plus d'employer des jeunes.

«Plus que simplement obtenir des revenus de l'État, nous entendons créer un secteur d'activité solide et compétitif», a-t-il affirmé.

Le programme de privatisation se poursuit et, dans les prochains jours, d'autres projets et actifs dans les secteurs de la finance, des assurances, de l'industrie, entre autres, seront annoncés, sur un total de 195 à céder partiellement et définitivement.

