Angola: Le pays présente un plan de 100 millions d'euros pour stimuler l'industrie d'ici 2025

Luanda — L'Exécutif angolais s'attend à dépenser environ 120 millions USD pour augmenter la production industrielle, réduire la dépendance aux produits étrangers pour les produits du panier de la ménagère et créer des emplois, a appris vendredi l'ANGOP.

Selon le directeur général de l'Institut de développement industriel d'Angola (IDIA), Dário Camati, l'État angolais, en plus de recourir au budget général de l'État, dialoguera avec des partenaires internationaux pour mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de ce plan.

Dário Camati a souligné que du budget prévisionnel, les infrastructures reçoivent la part principale, avec une allocation de 44,7 millions de dollars (37,9 millions d'euros) pour l'amélioration du Pôle industriel de Viana, à Luanda, avec plus de 300 entreprises installées, et l'achèvement du Pôle industriel de Fútila, dans la province de Cabinda.

Le responsable a précisé que pour le tissu industriel angolais, quatrième axe du PDIA, le budget estimé est de 25,4 millions de dollars (21,5 millions d'euros), correspondant à 22% du montant total.

Le directeur général de l'IDIA a également indiqué que plusieurs études de faisabilité sont prévues, d'un coût moyen de 50000 dollars (42400 euros) chacune, la construction de la conciergerie, la réception et les terrassements des quatre pôles avec des entreprises déjà installées, d'une valeur d'environ cinq millions de dollars (424,5 millions d'euros) chacun.

Il a également évoqué la construction de nouveaux parcs industriels ruraux, notamment le Parc industriel rural de Quibaxi, à Calenga, Maquela do Zombo, Andulo, Cachiungo, Waku-Kungo et Dala, qui prévoit une valeur d'environ 8,3 millions de dollars américains (sept millions d'euros).

Selon Dário Camati, pour l'Axe 4, les principaux coûts sont liés aux programmes de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises, de l'ordre de 6,55 millions de dollars (5,5 millions d'euros), à l'identification, analyse et au lancement des grands projets prioritaires dans le secteur industriel, avec environ 2,7 millions de dollars (2,2 millions d'euros) pour les études.

La valeur comprend également les «road shows» (expositions itinérantes pour promouvoir des services ou des produits); identification des partenaires et lancement des concours; et l'amélioration et le développement du système national d'évaluation et certification de la conformité, qui prévoit un budget de 3,6 millions de dollars (trois millions d'euros).

Ces objectifs sont inclus dans le Plan de Développement Industriel de l'Angola (PDIA) jusqu'en 2025, après un processus d'auscultation entamé en août 2020, avec la divulgation complète du plan, avant d'être soumis à l'approbation du Président de la République.

Selon le directeur général de l'Institut de développement industriel d'Angola (IDIA), Dário Camati, l'État angolais, en plus de recourir au budget général de l'État, dialoguera avec des partenaires internationaux pour mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de ce plan.

Dário Camati a souligné que du budget prévisionnel, les infrastructures reçoivent la part principale, avec une allocation de 44,7 millions de dollars (37,9 millions d'euros) pour l'amélioration du Pôle industriel de Viana, à Luanda, avec plus de 300 entreprises installées, et l'achèvement du Pôle industriel de Fútila, dans la province de Cabinda.

Le responsable a précisé que pour le tissu industriel angolais, quatrième axe du PDIA, le budget estimé est de 25,4 millions de dollars (21,5 millions d'euros), correspondant à 22% du montant total.

Le directeur général de l'IDIA a également indiqué que plusieurs études de faisabilité sont prévues, d'un coût moyen de 50000 dollars (42400 euros) chacune, la construction de la conciergerie, la réception et les terrassements des quatre pôles avec des entreprises déjà installées, d'une valeur d'environ cinq millions de dollars (424,5 millions d'euros) chacun.

Il a également évoqué la construction de nouveaux parcs industriels ruraux, notamment le Parc industriel rural de Quibaxi, à Calenga, Maquela do Zombo, Andulo, Cachiungo, Waku-Kungo et Dala, qui prévoit une valeur d'environ 8,3 millions de dollars américains (sept millions d'euros).

Selon Dário Camati, pour l'Axe 4, les principaux coûts sont liés aux programmes de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises, de l'ordre de 6,55 millions de dollars (5,5 millions d'euros), à l'identification, analyse et au lancement des grands projets prioritaires dans le secteur industriel, avec environ 2,7 millions de dollars (2,2 millions d'euros) pour les études.

La valeur comprend également les «road shows» (expositions itinérantes pour promouvoir des services ou des produits); identification des partenaires et lancement des concours; et l'amélioration et le développement du système national d'évaluation et certification de la conformité, qui prévoit un budget de 3,6 millions de dollars (trois millions d'euros).

Ces objectifs sont inclus dans le Plan de Développement Industriel de l'Angola (PDIA) jusqu'en 2025, après un processus d'auscultation entamé en août 2020, avec la divulgation complète du plan, avant d'être soumis à l'approbation du Président de la République.