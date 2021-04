Angola: Les perspectives de l'industrie pétrolière sont positives - Président de l'OPEP

Luanda — Le président de la Conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Diamantino Azevedo, a déclaré jeudi que les perspectives de cette industrie sont positives, grâce à des actions résolues visant à stabiliser le marché mondial du pétrole.

S'exprimant lors de la 15e réunion ministérielle des partenaires de l'OPEP et des partenaires non membres de l'OPEP, qui s'est déroulée par vidéoconférence, le gouvernant angolais a déclaré que les progrès de la vaccination contre le covid-19 soulignaient l'espoir pour l'avenir, dynamisant l'économie mondiale.

"Il est évident que la voie à suivre doit être inclusive: les pays en développement et émergents ne doivent pas être laissés derrière dans le renouveau et la reprise", a souligné Diamantino Azevedo, également ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz.

Contrairement au passé, le président de la conférence de l'OPEP prédit qu'il n'y aura plus jamais de turbulences sur le marché pétrolier qui ont été observées au cours des premiers mois de la pandémie et fait valoir que les pays africains producteurs de pétrole ont besoin d'une stabilité durable du marché pour permettre à l'industrie de croître et soutenir la résilience des économies du continent.

Il a dit avoir constaté des améliorations constantes des fondements du marché pétrolier.

Malgré le feu vert, le président de l'OPEP a appelé les membres à prêter une plus grande attention à ce qu'il a appelé des «nuages» qui subsistent, malgré la lumière qui peut être vue à l'horizon.

La pandémie, selon Diamantino de Azevedo, continue de perturber les voyages internationaux et les modes traditionnels de faire des affaires, jetant une «ombre» sur les perspectives de croissance de la demande de pétrole.

«Nos réunions en sont la preuve. C'est la septième fois en un an que notre distingué groupe se réunit sur une plateforme virtuelle », a-t-il rappelé.

La volatilité observée sur le marché tout au long du mois de mars, en particulier la semaine dernière, a une fois de plus prouvé la valeur de l'approche prudente avec un optimisme prudent.

Dans la reprise de la demande mondiale de pétrole en 2021, l'OPEP a révisé, en légère baisse, 5,6 millions de barils par jour (MBD), soit moins de 300.000 que prévu il y a un mois, selon le secrétaire général Mohamed Barkindo.

S'exprimant lors de la 15e réunion ministérielle des partenaires de l'OPEP et des partenaires non membres de l'OPEP, qui s'est déroulée par vidéoconférence, le gouvernant angolais a déclaré que les progrès de la vaccination contre le covid-19 soulignaient l'espoir pour l'avenir, dynamisant l'économie mondiale.

"Il est évident que la voie à suivre doit être inclusive: les pays en développement et émergents ne doivent pas être laissés derrière dans le renouveau et la reprise", a souligné Diamantino Azevedo, également ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz.

Contrairement au passé, le président de la conférence de l'OPEP prédit qu'il n'y aura plus jamais de turbulences sur le marché pétrolier qui ont été observées au cours des premiers mois de la pandémie et fait valoir que les pays africains producteurs de pétrole ont besoin d'une stabilité durable du marché pour permettre à l'industrie de croître et soutenir la résilience des économies du continent.

Il a dit avoir constaté des améliorations constantes des fondements du marché pétrolier.

Malgré le feu vert, le président de l'OPEP a appelé les membres à prêter une plus grande attention à ce qu'il a appelé des «nuages» qui subsistent, malgré la lumière qui peut être vue à l'horizon.

La pandémie, selon Diamantino de Azevedo, continue de perturber les voyages internationaux et les modes traditionnels de faire des affaires, jetant une «ombre» sur les perspectives de croissance de la demande de pétrole.

«Nos réunions en sont la preuve. C'est la septième fois en un an que notre distingué groupe se réunit sur une plateforme virtuelle », a-t-il rappelé.

La volatilité observée sur le marché tout au long du mois de mars, en particulier la semaine dernière, a une fois de plus prouvé la valeur de l'approche prudente avec un optimisme prudent.

Dans la reprise de la demande mondiale de pétrole en 2021, l'OPEP a révisé, en légère baisse, 5,6 millions de barils par jour (MBD), soit moins de 300.000 que prévu il y a un mois, selon le secrétaire général Mohamed Barkindo.