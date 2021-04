Angola: L'AGT engage les universités dans la promotion de la culture fiscale

Luanda — L'Administration générale des impôts (AGT) souhaite engager les universités dans la promotion de la culture fiscale dans l'enseignement supérieur, à travers le Programme national de citoyenneté et d'éducation fiscale, a déclaré vendredi l'administrateur de cette institution fiscale, Hermenegildo Kosi.

Selon le responsable, la matérialisation de l'initiative se produit à la lumière d'un protocole que l'AGT a avec la Faculté de droit, de l'Université Agostinho Neto et avec le Centre d'études et de recherche scientifique de l'Université catholique d'Angola, étant disponible pour d'autres partenariats avec d'autres institutions d'enseignement supérieur.

Hermenegildo Kosi a ajouté que «l'AGT est un agent important de la réforme fiscale, qui est toujours en cours, non seulement dans le cadre des débats, mais aussi dans la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la fiscalité et dans la consolidation de la pratique fiscale ou pratique administrative fiscale».

Intervenant à la cérémonie de lancement de la première édition de la Revue technique des impôts dénommée «Ulambu», qui signifie en portugais tribut, il a souligné que le nom représente la contribution de l'Administration générale des impôts dans la valorisation des langues nationales.

"La pluralité des vues et des auteurs fera de la revue " Ulamba "un véritable espace pour une approche interdisciplinaire et théorico-pratique des différents thèmes qui contribuent au déploiement des différentes branches de la fiscalité", a expliqué l'administrateur de l'AGT.

L'objectif, a précisé le responsable fiscal, est de contribuer au progrès technique de la fiscalité en Angola, en mettant les thèmes de l'agenda budgétaire interne en dialogue avec les derniers développements en matière fiscale et économique au niveau international.

«Cette première édition de la Revue technique des impôts « Ulambu »signale une inclination et une approche importantes du monde universitaire et de la recherche scientifique. Eh bien, on ne peut pas faire de réforme sans académie, on ne peut pas faire de réforme sans recherche et sans vérité scientifique », a-t-il fait savoir.

Selon Hermenegildo Kosi, il est essentiel que dans le prochain numéro du magazine il y ait plus d'auteurs et que la troisième partie destinée à la divulgation des décisions de l'AGT et celle de la jurisprudence des tribunaux en matière fiscale soit complétée.

Pour sa part, le juge conseiller de la Cour constitutionnelle, Carlos Teixeira, a considéré le magazine «Ulambu» comme «un instrument important pour l'analyse et l'étude des questions liées à la fiscalité», principalement parce qu'il a été préparé par des jeunes.

Le magazine est un ouvrage collectif sur les questions fiscales, et s'adresse aux gestionnaires publics et privés, aux professionnels du domaine de la fiscalité et du droit fiscal, aux associations professionnelles et aux organismes professionnels, ainsi qu'à la communauté académique.

Le magazine, qui est publié chaque année, a la participation de 11 auteurs qui ont préparé les 12 articles sur 329 pages. En marge de la cérémonie de lancement, une table ronde «Les finances publiques en temps de pandémie» a été organisée.

