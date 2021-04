Angola: L'extraction illégale de diamants endommage l'environnement à Lunda Sul

Saurimo (Angola) — L'extraction illégale de diamants, pratiquée par des nationaux et des étrangers, inquiète le Bureau provincial de l'environnement et des déchets solides, à Lunda sul, pour contribuer à la dégradation des sols et à la pollution des rivières.

La préoccupation a été exprimée mercredi à l'ANGOP, par le directeur de l'institution, Carlos Ferreira, ayant déclaré que l'exploitation minière illégale est pratiquée de manière sévère et a des conséquences néfastes pour l'environnement, partant de la perturbation de l'eau, de la déforestation, de la suppression de la végétation et de la fuite et de la mort d'animaux.

Il a ajouté que la pratique n'obéit à aucune norme de préservation de l'environnement et met l'environnement en danger, ce qui représente une menace pour l'auteur de l'exploitation minière illégale.

Carlos Ferreira a dit que son bureau a eu des difficultés à lutter contre le phénomène, en raison de l'insuffisance des inspecteurs environnementaux, des transports et a appelé la population à collaborer avec les autorités, puisque la pratique peut contribuer à l'émergence de ravins, un risque potentiel pour la vie des communautés.

Pour garantir la participation des citoyens à cette lutte, il a informé que des actions de sensibilisation et d'éducation environnementale sont en cours dans les communautés, où les techniciens de son bureau informent la population sur les dangers de l'extraction illégale de diamants.

Sans révéler le nombre exact d'inspecteurs environnementaux travaillant actuellement, il a indiqué que pour répondre à la demande, ils auraient besoin d'au moins 500 techniciens.

Le responsable s'est également dit préoccupé par l'abattage aveugle d'arbres, qui provoque la désertification de certaines zones forestières.

D'autre part, il a souligné que la gestion des déchets solides à Lunda Sul s'était améliorée, grâce aux programmes mis en œuvre par le gouvernorat local et les administrations municipales.

Il a salué le comportement de la population dans le traitement des déchets organiques, permettant aux villes d'être sans fosses à déchets, comme avant.

