Niger: Nouveau président - Les fermes engagements de Mohamed Bazoum

Sorti victorieux de l'élection présidentielle du Niger au second tour, avec 55,66 % des suffrages, face à son rival, Mahamane Ousmane, Mohamed Bazoum fixe le cap. Tout en s'inscrivant dans la continuité de ce qu'a été la gouvernance de son prédécesseur et compagnon de longue date, il s'est engagé à entreprendre plusieurs réformes.

Le Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey a brillé de mille éclats hier. Les rythmes, égayant l'assistance pressée de voir la star du jour, son nouveau Président de la République dont c'était la cérémonie d'investiture, venaient de tous les horizons. Même la musique de l'artiste sénégalais Youssou Ndour y a été distillée par l'animateur aux goûts apparemment éclectiques. Les visages étaient rayonnants, les dames sublimes, les hommes majestueux dans leurs tenues. La salle, colorée, offrait quelques belles images ; un musulman demandant un « selfie » à l'Archevêque de Niamey ou encore un Touareg et un Gourmantché (ethnie minoritaire de l'ouest du Niger) qui se donnent un drôle moment de railleries innocentes.

Dans un pays marqué par la résurgence de la problématique identitaire ces derniers temps, c'est un souffle d'espoir. Hier, il n'était pas seulement question d'une cérémonie d'investiture d'un homme. Un peuple, pendant très longtemps dans l'angoisse, et ses amis ont, en effet, célébré, en ce jour nouveau, la première alternance démocratique de ce pays, si bien que la cérémonie a très vite pris les allures d'un instant d'hommages rendus à deux hommes : Mohamed Bazoum, le nouvel homme fort de Niamey, et son prédécesseur et ami, Mahamadou Issoufou, qui embrasse l'éternité pour s'être limité aux possibilités que lui offrait la Constitution de son pays, deux mandats de cinq ans. Il s'en est allé, hier, sous les applaudissements. Ce qui lui a valu les éloges de son successeur et ancien Ministre de l'Intérieur : « Il a quitté le pouvoir de bonne grâce en organisant des élections transparentes. Pendant les 30 années que j'ai passées à ses côtés, à travers une relation de grande proximité, dans les épreuves comme dans les moments de calme, dans l'opposition comme au pouvoir, le Président Issoufou est toujours resté le même. Nous avons tissé une relation de confiance absolue. En lui succédant, j'ai conscience des défis ».

Après les usages de la République pour « introniser » le philosophe Mohamed Bazoum issu de la minorité arabe de la tribu « Oulad Slimane », il est largement revenu, devant ses homologues Présidents dont celui du Sénégal, Macky Sall, sur les avantages et contraintes de son pays. « Le Niger, par sa position géographique, n'a pas que des atouts. Son enclavement est un vrai handicap. Le port le plus proche de Niamey est à Cotonou, au Bénin, à 1000 kilomètres. Notre pays, plus saharien que sahélien, très vaste, est au cœur de la zone affectée par l'insécurité sévissant dans cet ensemble géographique. Il fait face au défi de Boko Haram. Voisin de la Libye, il est affecté par le crime transnational organisé dont le sud de ce pays constitue une plateforme depuis la chute du Colonel Khadafi. Partageant plus de 800 kilomètres de frontière avec la partie septentrionale du Mali, il est confronté aux agissements des organisations criminelles et terroristes qui sévissent dans la zone », a fait savoir celui qui a fait une bonne partie de ses études supérieures à Dakar. Toutefois, le Niger n'est pas, à ses yeux, dépourvu d'atouts, car bénéficiant d'une certaine diversité géographique qui le rend riche de ses potentialités naturelles.

L'éducation, le défi

Mais, pour l'ancien Ministre des Affaires étrangères du Président Issoufou, l'éducation est le plus grand défi à cause du taux d'échec élevé. Ici, a-t-il dit, 77 % des filles sont mariées avant 18 ans, 28 % avant 20 ans, avec une forte prévalence de la polygamie. Le taux de fécondité de sept enfants par femme du Niger est le plus élevé au monde, avec un taux de croissance démographique de 3,20 %. C'est le pays où la population croît le plus vite. « Nous sommes dans un cercle vicieux. Plus nous ferons d'enfants, moins nous serons capables de les éduquer, moins nous les éduquons, plus ils feront d'enfants à leur tour », a reconnu M. Bazoum. De son point de vue, la démographie constitue un grand défi pour les ressources budgétaires, mais elle rend disponible une population très jeune. Il s'est, dès lors, engagé à mettre en œuvre un grand projet de refonte du système éducatif en proie à une crise très grave. « Nous avons eu 25 % de taux réussite au bac cette année. Je m'occuperai de l'éducation prioritairement en réactualisant la carte scolaire et en créant des internats pour les jeunes filles dans les collèges de proximité dès ma prise de fonction. Une équipe d'architectes sera chargée de nous proposer des infrastructures scolaires adaptées à l'environnement socioéconomique ».

Le successeur syndicaliste considère que son pays a « un bel avenir ». Cependant, pour être en mesure d'apporter des réponses à ces défis, il faut prioritairement deux choses : promouvoir la bonne gouvernance et repenser radicalement le système éducatif dans l'optique de faire de la croissance démographique des dividendes économiques. « Je m'engage à stabiliser le cadre macro-économique, d'une part, et de transformer le tissu économique, d'autre part, en vue de favoriser la réduction drastique de la pauvreté et la création de nombreux emplois pour les jeunes. Je compte mobiliser les recettes internes et améliorer la qualité de la dépense publique. Mon objectif est de porter le taux de croissance annuel moyen à 8 %, celui de la pression fiscale à 20 %, de réduire le taux de pauvreté de 43 % à 25 % en 2025, de maintenir le taux d'inflation en dessous de 3 % ».

En croisade contre la corruption

Le nouveau Président de la République du Niger va en croisade contre certaines pratiques qui remettent en question l'État de droit et le progrès économique. « Dans notre société, nous avons tendance, pour diverses raisons, à nous accommoder de comportements qui s'écartent des normes définies par nos lois et règlements. Il est temps que nous nous ressaisissions et que nous fassions preuve de rigueur. Quiconque a une responsabilité dans l'Administration publique répondra tout seul et entièrement de ses actes. Sa communauté, sa base politique et sa famille ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement serait répréhensible », a averti Mohamed Bazoum, ferme. Pour cela, il exigera que les responsables aux différents échelons de l'Administration soient promus sur la base de leurs compétences techniques et de leur moralité. L'insuffisance de la gouvernance de son pays est liée, à son avis, aux pratiques de concussion et de corruption au sein de l'Administration malgré les dispositions prises pour enrayer le fléau. « La meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s'en rendent coupables. Il faut promouvoir la pédagogie de l'exemple en ne tolérant, d'aucune façon, le principe de l'impunité. Je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort fait au peuple et au développement du pays. Elle constitue, par ailleurs, une grave source de discrédit pour un régime et, comme tel, un grand facteur d'insécurité. La fiabilité et la pérennité de l'exercice démocratique sont tributaires de notre capacité à instaurer une gouvernance éthique », a-t-il insisté, non sans souligner qu'il s'est toujours battu en espérant deux choses : la liberté et la justice.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Les pays voisins interpellés Le Niger fait face à une violente vague d'actes criminels et terroristes. La dernière en date a eu lieu le 21 mars dernier dans la région de Tahoua, provoquant 141 morts. Le vainqueur de la dernière élection présidentielle du Niger prend très au sérieux la question

sécuritaire. Lors de son discours d'investiture, hier, Mohamed Bazoum a dénoncé les crimes de guerre perpétrés dans son pays « confronté à l'existence de groupes terroristes dont la barbarie vient de dépasser toutes les bornes ». « Ils se livrent à des massacres de civils innocents à grande échelle, commettant de vrais crimes de guerre », a-t-il regretté. Cela est d'autant plus inacceptable que les chefs de ces groupes terroristes relèvent d'autres pays. Aucun d'eux, a soutenu le nouveau Président, n'a formulé de griefs contre l'État nigérien, « encore moins la moindre revendication ». D'après lui, les dirigeants du groupe État islamique au grand Sahara sont des ressortissants du Maghreb avec des bases en territoire malien dans les régions de Menaka et Gao. « Le combat contre lui, a-t-il assuré, sera très difficile aussi longtemps que l'État malien n'aura pas exercé la plénitude de sa souveraineté ». Dans sa partie Est, proche du Nigeria, le Niger subit les attaques de Boko Haram. À l'Ouest, près du Mali, les groupes affiliés à l'État islamique sèment la terreur, générant ainsi beaucoup de déplacés et des pertes en vies humaines. Le Président Bazoum espère ainsi des actions concertées et fermes pour venir à bout de ce fléau. A. A. F. MBAYE